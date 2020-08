Horst2O in der ZDF-Drehscheibe

Dass der Filmbeitrag aus der ZDF-Redaktion der “Drehscheibe” kommt, passt wie Arsch auf Eimer, denn mit Drehscheiben hat das H2O in der Karmelitenstraße als Plattenladen natürlich zu tun.

Ob das der Grund war, warum die “Drehscheibe” beim Besuch von Würzburg innerhalb ihrer Reihe “Expedition Deutschland” ausgerechnet das H2O und Besitzer Horst auswählte, weiß ich nicht. Aber schön, dass sich das ZDF da nicht eine Schickmicki-Hipster-Location herausgesucht hat, sondern einen kleinen und originellen Laden, den es — das habe ich aus dem Beitrag erfahren — seit fast 25 Jahren in Würzburg gibt. Das H2O ist damit also also etwa so lange in der Stadt wie ich, und seit dem ist der Laden für mich vor allem Anlaufpunkt für Karten und CDs regionaler Künstler. Eine Vinyl-Drehscheibe hab ich daheim leider nicht.

Schöner und interessanter Beitrag des ZDF. Vielleicht frage ich Horst mal für einen Podcast anlässlich des H2O-Jubiläums an.

Und weil es so gut passt und ich im aktuellen Kalenderkram-Podcast den Termin vergessen habe: Am Samstag, 29. August, ist Record Store Day, der Tag der unabhängigen Plattenläden, wegen Corona verschoben von April über Juni auf den jetzigen Termin. Genauer gesagt — auf drei Termine, denn die zum Record Store Day exklusiven Platten- und ein Paar CD-Veröffentlichungen werden an den “Street Days” unters Volk gebracht, das sind neben dem 29. August noch der 26. September und 24. Oktober. Die Release-Liste gibt es in diesem GoogleDoc. Das H2O ist natürlich wieder beim Record Store Day dabei.