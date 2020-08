WüPod096 Kalenderkram 36/2020

Comics, Kartenverlosung für Harald Lesch, gebrauchte Fahrräder, leise Klänge im Park entdecken, Flohmarkt, Konzert, Impro, Ausstellung — es ist nicht so, dass in der letzten Ferienwoche und Pandemie in Würzburg nichts los wäre. Es gibt viel zu erzählen über diese Woche, was ich auch — leider etwas müde vom Wochenende — auch getan habe. Aber das Micky-Maus-Wasser ließ mich durchhalten.

