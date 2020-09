WüPod097 WueWW 2020 Relaunch #2

Mehr und mehr Veranstaltungen purzeln in das Programm der Wuerzburg Web Week, die vom 12. bis 19. Oktober 2020 online, offline und oder hybrid stattfindet . Ute Mündlein und ich stellen wieder ein paar — aus unserer jeweiligen Sicht — interessante Veranstaltungen vor. Darüber hinaus plaudern wir über “AskSessions”, also Veranstaltungen, bei denen Lösungen und Antworten gesucht werden. Und rufen alle Leute auf, die irgendwas wissen — lasst alle bei der Web Week an eurem Wissen teilhaben.

Technische Bemerkung: Utes Mikro haben wir an dem Morgen das Brummen nicht abgewöhnen können, aber ich haben es hinterher einigermaßen rausbearbeitet bekommen. An manchen Stellen brummt es doch noch ein wenig — sorry dafür.

mp3 [23 MB] Download Show URL Ralf Thees Moderator Ute Mündlein Gast

