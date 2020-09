Warnung vor Warnung am Donnerstag

Vermutlich habt ihr es schon mitbekommen, aber sicherheitshalber auch auf diesen Kanal: Am Donnerstag, 10. September 2020, ist der bundesweite Warntag. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und hier in Bayern die Katastrophenschutzbehörden wollen an diesem Tag mal alle Warnsysteme ausprobieren. Auch in Würzburg.

Um 11 Uhr an diesem Donnerstag wird eine Probewarnung rausgehauen und dann mal geschaut, was passiert und funktioniert. Es sollten dann unter anderem Sirenen anfangen zu heulen, Durchsagen im Rundfunk laufen, die NINA-Warn-App sollte eine Meldung machen und so weiter. Damit man weiß, wie es im Ernstfall klingt — und um zu sehen, ob überhaupt alles funktioniert.

Ich habe schon Gejammer — und Verschwörungserzählungen natürlich — über den bundesweiten Warntag gelesen, warum das jetzt in der Corona-Zeit sein muss, wo manche Leute so verunsichert und unvernünftig sind. Würden wir aber warten, bis die Menschen völlig vernünftig sind, ist es vier Erdbeben und zwei Asteroideneinschläge später. Aber ich gebe zu, dass man sich sich von Seiten des Bundes und des Landes nicht gerade überschlagen hat, auf diesen Tag schon lange vorher hinzuweisen. Angekündigt war es schon lange, aber in den Medien erst seit wenigen Tagen. Naja, wie bei jeder Katastrophe — wird schon schief gehen. Hoffentlich.