🎧 WüPod102 Kalenderkram 41/2020 Ausstellung, Konzerte, Impro, Poetry und Theater

Eine Podcast-Episode mit einem etwas kaputten Ralf, daf├╝r mit viel Ank├╝ndigungen davon, was man vom 5. bis 11. Oktober in W├╝rzburg so machen kann. Und einer Idee, was man mit dem Geld machen kann, was nun vielleicht nicht f├╝r Gl├╝hwein versoffen oder f├╝r Weihnachtsfeiern ausgegeben wird.

Wenn dir der Podcast gef├Ąllt:

Dauer der Episode: 0:38:23

Shownotes