WordPress-Meetup: Zusammen gealtert und besser geworden. 100 Jahre Würzblog mit WordPress

Der 15. Geblogstag des Würzblog fiel ja coronabedingt sehr bescheiden aus. So freue ich mich über die Einladung des WordPress Meetup, über mein uraltes Blogs zu quatschen. Am Dienstagabend, 20. Oktober um 19 Uhr — rede ich ein wenig über die technische Entwicklung beim Bloggen, aber auch wie das Bloggen verändert hat und wie mich mein Blog verändert hat. Es wird also eher eine leichte Unterhaltung, ich würde mich freuen, bei diesem Online-Meetup einige bekannte Gesichter aus dem Bloggerumfeld zu sehen — ihr habt bestimmt viel zu ergänzen. 🙂

Wer sich über Meetup.com zu der Veranstaltung anmeldet, sieht auch den Link zur Videokonferenz. Es ist nicht so gerne gesehen, den völlig öffentlich zu machen. Wer sich nicht über meetup.com anmelden will, schreibt einfach an ralf@wuerzblog.de, ich schicke den Link dann zu.

Ich zitiere mich mal selbst aus dem Einladungstext: