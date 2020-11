🎧 WüPod107 Kalenderkram 45/2020: Wissenschaft und Bürgerbeteiligung im Netz

Und wieder mal wird es in der Kalenderkram-Vorschau des W├╝rzblog-Podcasts ziemlich digital, der Teil-Lockdown in Deutschland l├Ąsst gerade wenig anderes zu. Und so wird es in W├╝rzburg eine Woche der wissenschaftlichen Weiterbildung und der digitalen B├╝rgerbeteiligung.

Wenn dir der Podcast gef├Ąllt:

Dauer der Episode: 0:26:49

Shownotes