🎧 WüPod109 Kalenderkram 47/2020 Aufschlauen und Fernsehtipp im Lockdown-light

Fast ein wenig mau sieht es aus mit Veranstaltungen in W├╝rzburg in der kommenden Woche. Nicht nur das keine im echten Leben wegen des Lockdown Lights erlaubt sind, selbst online passiert nicht so viel. Aber ihr k├Ânnt euch ein wenig online bei der Uni schlau machen, was ├╝ber die neuen Probleme beim Datenschutz auf Webseiten lernen und in der Podcast-Episode gibt es tats├Ąchlich auch den ersten Fernsehtipp!

