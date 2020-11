🎧 WüPod110 Kalenderkram 48/2020 - Eine Woche Videos gucken und ein Knopf

Neben einer verungl├╝ckten Knopfgeschichte — die wollte ich viel lustiger erz├Ąhlen, hab’s dann aber vergessen und versaut — gibt es in der Kalenderkram-Episode des W├╝rzblog-Podcast was zu Schafen in Gent und Renten aus W├╝rzburg, zur Analyse von sozialen Netzwerken, zu M├╝ll-Polizisten und Online-Buchbesprechungen, zu digitalen Sprechstunden und einem Weihnachtsm├Ąrchen wo auch immer. Und das alles in der Woche vor dem Corona-Advent in W├╝rzburg und naher Umgebung.

Wenn dir der Podcast gef├Ąllt:

Dauer der Episode: 0:27:11

Shownotes