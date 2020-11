🎧 WüPod112 Podcast-Podcast-Reihe: Suppenküche

In einer WG-K├╝che in W├╝rzburg wurde die Idee geboren – Timo & Lukas machen einen Podcast, in dem sie kleine Lokalnachrichten aus ganz Deutschland kommentieren und hinterfragen. In ihrem Suppenkueche-Podcast kam dabei viel Interessantes heraus, aber auch viel Absurdes und Lustiges.

Timo erz├Ąhlt in dieser Folge der Podcast-Podcast-Reihe ├╝ber Hintergr├╝nde ihres Online-Formats, warum es nicht um Suppe geht und warum immer geklatscht wird und sie lieber eine gedruckte Zeitung lesen statt eine Onlineausgabe. In fast schon epischer L├Ąnge. ­čÖé

Dauer der Episode: 1:21:03

