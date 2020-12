Der erste … Wasauchimmer … des … ähhh … Winters

Wer heute zu spät aufgestanden ist, hat vermutlich das feine, weiße, kalte Zeug verpasst, das überall herumlag. Ich dachte erst, es wäre Raureif, aber sogar in der Luft flog ein bisschen was davon umher. Ich konnte mich vage daran erinnern, so etwas früher mal gesehen zu haben. Fee oder Schmäh oder so. Doch die weißen Krümelchen lösten sich schnell wieder auf. Es wird doch nicht ein .. wie hieß das Wort gleich wieder? Ach ja … Winter kommen?