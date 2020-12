Neue Ausgangbeschränkung, neues OutInt-Turnier?

Um im Frühjahrs-Lockdown uns allen die Zeit zu vertreiben, hatte ich eine Runde des Spiels Outburst im Internet ausgerufen. Es hatten doch auch einige mitgespielt, auch wenn die Runde zum Ende hin etwas kleiner wurde.

Nun steht uns in Bayern ab Mittwoch wieder eine Ausgangbeschränkung wegen Corona ins Haus. Und ich schlage hiermit eine neues OutInt-Turnier nach den altbekannten Regeln vor. Allerdings nur, wenn sich hier mindestens fünf Mitspielerinnen und Mitspieler melden. Hat jemand Lust mitzuspielen? Ich peile mal so zwei bis drei Fragen pro Woche bis Weihnachten ein, am Mittwoch würde ich starten.