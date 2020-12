🎧 WüPod115 Kalenderkram 50/2020 - Beschränkter Ausgang und beschränktes Angebot

Dass W├╝rzburgs Coronazahlen sich halbwegs gut entwickeln, ist Markus S├Âder egal — es gibt eine neue Ausgangsbeschr├Ąnkung. Was kann man also kommende Woche in W├╝rzburg machen? Au├čer Wissenschaft vorm Computer nicht sehr viel. Bekomme ich die anderen Veranstaltungen nur nicht mit? Ich bitte um Mithilfe f├╝r den Podcast. Daf├╝r biete ich euch eine neue Spielerunde an.

Dauer der Episode: 0:25:56

Shownotes