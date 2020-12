CoronaGames: OutInt: Turnier 2, Runde 2

Eins neues Turnier OutInt hat beginnen, die Outburst-Variante per E-Mail. Die erste Frage wurde gestellt, die ersten Antworten sind eingetrudelt. Wer noch mitspielen will: Das geht jederzeit, und hier sind die Regeln.

Erst aber die Auswertung und die neue Frage, dann noch ein paar Anmerkungen.

Auswertung 1. Runde im OutInt-Turnier 2 im Würzblog

Eine Abstimmung über die 11. Bonusantwort gab es diesmal ja noch nicht. Darum gleich zu den harten Fakten.

Die Frage der Runde 1 war: “Die 10 beliebtesten Aktivitäten im aktuellen Lockdown Medium”. Und die zehn meistgenannten Antworten waren:

Filme/Netflix/TV schauen (7 Mal) Lesen (6 Mal) Kochen (5 Mal) Backen (4 Mal) Spazierengehen (4 Mal) Alkohol trinken (3 Mal) Videochatten (3 Mal) Puzzeln (3 Mal) Arbeiten (2 Mal) Essen (2 Mal)

Die Tabelle nach Runde 1:

Name Antworten in den Top10 Richtige Plätze Runden-

punkte Punkte gesamt Julia 7 2 9 9 bourne123 7 2 9 9 Bjoern 7 0 7 7 Ralf 6 0 6 6 Nils 4 2 6 6 Hazamel 4 1 5 5 moggadodde 4 0 4 4

Bonusantworten der Runde 1, bitte beim nächsten Zug mit abstimmen (wer mag). Welche Antwort gefiel euch am besten?

Gesichtsmaske tragen Einen Lockpicking-Kurs besuchen um dem nächsten Lockdown schnell entkommen zu können Fehlende menschliche Kontakte beim Zahnarzt nachholen Neue Sportart namens “Bogen” erfinden. Geht ganz einfach und kostet nix: Einfach einen großen Bogen um die Waage machen. Lockdownwickler einsetzen

OutInt Turnier 1, Runde 2

Wer bei der zweiten Runde mitspielen will — geht auch für Neueinsteiger –, die und der schickt eine E-Mail an outint@wuerzblog.de mit zehn Antworten auf eine Frage, dazu noch eine elfte kreative oder witzige Bonus-Antwort. Bis Montag, 14. Dezember 2020, um 23.59 Uhr sollt ihr eure Mail geschickt haben, am Freitag gibt es das Zwischenergebnis und die neue Frage.

Bleiben wir doch nochmal kurz bei bei Weihnachten

10 Zutaten, die in einen Glühwein komme

Denkt daran, geht nicht nur von euch aus, sondern versucht zu raten, was die zehn meistgenannten Antworten sein werden. Wenn ihr die Gesamtplatzierung einer Antwort richtig einschätzt, gibt es Extrapunkte. Eure Mail sollte etwa so aussehen, mit dem Betreff “Turnier 2, Runde 2”:

===

Name: (euer Name für die Ergebnistabelle, darf ein Pseudonym sein. Immer den gleichen verwenden.)

Frage: 10 Zutaten, die in einen Glühwein kommen

01:

02:

03:

04:

05:

06:

07:

08:

09:

10:

11: die kreative Antwort, die nicht stimmen muss.

Bonusabstimmung für Runde 1:

Ein paar Anmerkungen

Nur falls ihr euch fragt, wie ich die Antworten auswerte. Ich kopiere alle Antworten in eine Textdatei und die jage ich durch ein Python-Script. Damit das Programm gleiche Antworten erkennt, gleiche ich sie an, auch um recht ähnliche Antworten zusammenzufassen. So habe ich beispielsweise “Lebkuchen backen” und “Plätzchen backen” einfach zu “Backen” vereint. Oder unter “Filme/Netflix/TV schauen” alle Antworten zusammengefasst, die bedeuten, dass etwas angeschaut wird. Würde ich bei den eher offenen Fragen ganz exakt nach den geschriebenen Antworten gehen, würde das Ergebnis sehr kleinteilig sein.

Und hin und wieder geben die Antworten einen tiefen Einblick in den Alltag mancher Mitspielerinnen. 😜😂