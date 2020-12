CoronaGames: OutInt: Turnier 2, Runde 3

Weiter geht es im 2. OutInt-Turnier im Würzblog. Ein Schäfchen haben wir ins dieser Runde verloren (Julias Mail ist vielleicht noch in Quarantäne), dafür ist ein alter Hammel dazugestoßen — Mekmelk, ein gefürchteter Punktejäger des ersten Turniers, der auch gleich gut zugeschlagen hat. Neue Spielerinnnen und Spieler sind nach wie vor gerne gesehen, einfach mitspielen, das sind die Regeln.

So wie immer erst die Auswertung und die neue Frage, dann noch ein paar Anmerkungen.

Auswertung 2. Runde im OutInt-Turnier 2 im Würzblog

Die Abstimmung der Bonusantworten zu “Die 10 beliebtesten Aktivitäten im aktuellen Lockdown Medium” ist ausgewertet. Je zwei Stimmen — und damit je ein Punkt – bekamen Moggadodde (Neue Sportart namens “Bogen” erfinden. Geht ganz einfach und kostet nix: Einfach einen großen Bogen um die Waage machen.) und Julia (Lockdownwickler einsetzen).

Die Frage der Runde 2 war: “10 Zutaten, die in einen Glühwein kommen”. Und die zehn meistgenannten Antworten waren:

Orange (7 Mal) Zimtstange (7 Mal) Nelken (6 Mal) Rotwein (5 Mal) Rum (5 Mal) Zucker (5 Mal) Sternanis (4 Mal) Amaretto (3 Mal) Anis (3 Mal) Kardamom (3 Mal)

Die Tabelle nach Runde 2:

Name Antworten in den Top10

in dieser Runde Richtige Plätze

dieser Runde Runden-

punkte Punkte gesamt Bourne123 9 2 11 20 Bjoern 8 1 9 16 Ralf 6 1 7 13 Nils 6 1 7 13 Moggadodde 7 1 8+1 13 Hazamel 5 1 6 11 Julia – – 0+1 10 Mekmelk 7 2 9 9

Bonusantworten der Runde 2, bitte beim nächsten Zug mit abstimmen (wer mag):

Maggi Kopfschmerztablette gegen den Kater am nächsten Morgen Frage nicht, was du für den Glühwein tun kannst. Frage, was der Glühwein für dich tut. Glühwürmchen

OutInt Turnier 2, Runde 3

Wer bei der zweiten Runde mitspielen will — geht auch für Neueinsteiger –, die und der schickt eine E-Mail an outint@wuerzblog.de mit zehn Antworten auf eine Frage, dazu noch eine elfte kreative oder witzige Bonus-Antwort. Bis Donnerstag, 17. Dezember 2020, um 23.59 Uhr sollt ihr eure Mail geschickt haben, am Freitag gibt es das Zwischenergebnis und die neue Frage.

Nachdem wir ja alles gerade so viele Filme und Serien schauen, ist das Thema der Runde 3: (und für mich wird das die Horrorrunde)

10 deutsche Schauspielerinnen oder Schauspieler

Denkt daran, geht nicht nur von euch aus, sondern versucht zu raten, was die zehn meistgenannten Antworten sein werden. Wenn ihr die Gesamtplatzierung einer Antwort richtig einschätzt, gibt es Extrapunkte. Eure Mail sollte etwa so aussehen, mit dem Betreff “Turnier 2, Runde 3”:

===

Name: (euer Name für die Ergebnistabelle, darf ein Pseudonym sein. Immer den gleichen verwenden.)

Frage: 10 deutsche Schauspielerinnen oder Schauspieler

01:

02:

03:

04:

05:

06:

07:

08:

09:

10:

11: die kreative Antwort, die nicht stimmen muss.

Bonusabstimmung für Runde 2 (optional):

Ein paar Anmerkungen

Bei den Glühweinzutaten musste ich wieder ein paar Entscheidungen treffen. Bei den Flüssigkeiten bliebe ich hart (Rotwein, Weißwein, Wein oder Alkohol habe ich einzeln gezählt), genauso habe ich zwischen Anis und Sternanis unterschieden. Die kulinarisch erschütternste Zutat war für mich Mekmelks “Glühwein-Fix”, die herzzerreißenste Björns “Alle meine Träume für 2020”. Aber habt Dank für die inspirierenden Antworten, die ich im Lockdown noch gut nutzen werde. 🙂