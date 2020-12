CoronaGames: OutInt: Turnier 2, Runde 4

Weiter geht es im 2. OutInt-Turnier im Würzblog. Und man merkt den harten Shutdown plus Ausgangssperre — alle bisherigen Spielerinnen und Spieler haben ihre Antworten abgegeben. Man hat ja sonst nix zu tun. Wer noch mitspielen will: Einfach mitspielen, das sind die Regeln.

So wie immer erst die Auswertung und die neue Frage, dann noch ein paar Anmerkungen.

Auswertung Runde 3 im OutInt-Turnier 2 im Würzblog

Die Abstimmung der Bonusantworten zu “10 Zutaten, die in einen Glühwein kommen” ist ausgewertet. Mit drei Stimmen für die “Glühwürmchen” geht ein Punkt glasklar an Bourne123.

Die Frage der Runde 3 war: “10 deutsche Schauspielerinnen oder Schauspieler”. Und die zehn meistgenannten Antworten waren:

Jan Josef Liefers (6 Mal) Iris Berben (5 Mal) Matthias Schweighöfer (5 Mal) Moritz Bleibtreu (4 Mal) Christoph Waltz (3 Mal) Nora Tschirner (3 Mal) Til Schweiger (3 Mal) Jürgen Vogel (3 Mal) Götz George (3 Mal) Heinz Rühmann (2 Mal)

Die Tabelle nach Runde 3:

Name Antworten in den Top10 Richtige Plätze Runden-

punkte Punkte gesamt Bourne123 4 0 4+1 25 Bjoern 6 1 7 23 Ralf 7 0 7 20 Nils 5 1 6 19 Hazamel 5 1 6 17 moggadodde 3 0 3 16 mekmelk 6 0 6 15 Julia 1 0 1 11

Bonusantworten der Runde 3, bitte beim nächsten Zug mit abstimmen (wer mag):

Mainzelmännchen Andreas Scheuer, Ministerdarsteller Til Schweiger Mein kleiner Neffe, DER kann schauspielern! Der Pumpkel (ich vermute, das soll Pumuckl heißen. Ralf.) Karl Ranseier

OutInt Turnier 2, Runde 4

Wer bei der vierten Runde mitspielen will — geht auch für Neueinsteiger –, die und der schickt eine E-Mail an outint@wuerzblog.de mit zehn Antworten auf eine Frage, dazu noch eine elfte kreative oder witzige Bonus-Antwort. Bis Sonntag, 20. Dezember 2020, um 23.59 Uhr sollt ihr eure Mail geschickt haben, am Freitag gibt es das Zwischenergebnis und die neue Frage.

Tun wir doch alle mal was für unsere musikalische Früherziehung. Das Thema der Runde 4:

10 Bands, in denen Geschwister mitspielen.

Denkt daran, geht nicht nur von euch aus, sondern versucht zu raten, was die zehn meistgenannten Antworten sein werden. Wenn ihr die Gesamtplatzierung einer Antwort richtig einschätzt, gibt es Extrapunkte. Eure Mail sollte etwa so aussehen, mit dem Betreff “Turnier 2, Runde 4”:

Name: (euer Name für die Ergebnistabelle, darf ein Pseudonym sein. Immer den gleichen verwenden.)

Frage: 10 Bands, in denen Geschwister mitspielen

11: die kreative Antwort, die nicht stimmen muss.

Bonusabstimmung für Runde 3 (optional):

Ein paar Anmerkungen

Ich hatte angekündigt, dass die Runde mit den Schauspielern meine Horrorrunde wird. Tatsächlich habe ich aber die meisten Namen genannt, die auch in den Top10 waren. Vermutlich, weil ich völlig ahnungslos nur die absoluten Klassiker eingereicht habe. Ich bin davon ausgegangen, dass alle eingereichten Namen auch Schauspielerinnen und Schauspieler sind. Folglich habe ich folgende Namen, die ich noch nie im Leben gehört habe, nicht gegoogelt: Who the fuck is Hanna Herzsprung, Dietmar Bär, Alexandra Maria Lara (da fehlt doch der Nachname), Diane Kruger, Karoline Herfurth, Frederik Lau, Nina Kunzendorf, Paula Beer?