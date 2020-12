CoronaGames: OutInt: Turnier 2, Runde 5

Auch das 2. OutInt-Turnier im Würzblog nähert sich Weihnachten. Und damit stellt sich auch die Frage an meine Mitspielerinnen und Mitspieler: Wollen wir dann noch weiter spielen? Geplant war Heilig Abend das Turnier enden zu lassen. Kommentiert oder schreibt mir, wonach euch ist. Wer noch mitspielen will: Einfach mitspielen, das sind die Regeln.

So wie immer erst die Auswertung und die neue Frage, dann noch ein paar Anmerkungen.

Auswertung Runde 4 im OutInt-Turnier 2 im Würzblog

Die Abstimmung der Bonusantworten zu “10 deutsche Schauspielerinnen oder Schauspieler” ist ausgewertet. Mit drei Stimmen für die “Andreas Scheuer, Ministerdarsteller” knapp vor “Til Schweiger” durchsetzen, der Bonuspunkt geht darum an Moggadodde.

Die Frage der Runde 4 war: “10 Bands, in denen Geschwister mitspielen”. Und die zehn meistgenannten Antworten waren:

Oasis (7 Mal) Tokio Hotel (6 Mal) Kelly Family (6 Mal) Bee Gees (6 Mal) Jackson 5 (5 Mal) AC/DC (4 Mal) Kings of Leon (4 Mal) Van Halen (4 Mal) Beach Boys (3 Mal) Hansons (3 Mal)

Die Tabelle nach Runde 4:

Name Antworten in den Top10 Richtige Plätze Runden-

punkte Punkte gesamt Bourne123 7 1 8 33 Bjoern 5 3 8 31 Ralf 6 0 6 26 Nils 6 1 7 26 Hazamel 7 1 8 25 moggadodde 5 1 6+1 23 mekmelk 6 0 6 21 Julia 6 2 8 19

Bonusantworten der Runde 4, bitte beim nächsten Zug mit abstimmen (wer mag):

ABBA Gebrüder Blattschuss Bro’Sis Wu Tang Clan Sons and Daughter Cantina Band (Star Wars)

OutInt Turnier 2, Runde 5

Wer bei der fünften Runde mitspielen will — geht auch für Neueinsteiger –, die und der schickt eine E-Mail an outint@wuerzblog.de mit zehn Antworten auf eine Frage, dazu noch eine elfte kreative oder witzige Bonus-Antwort. Bis Mittwoch, 23. Dezember 2020, um 23.59 Uhr sollt ihr eure Mail geschickt haben. An Heiligabend gibt es das End- bzw. Zwischenergebnis — und vielleicht die neue Frage. Je nachdem, ob wir weiterspielen.

Bohren wir am Jahresende nochmal ordentlich in der Wunde. Wo waren wir in diesem Jahr so gut wie gar nicht? Genau, in der Kneipe. Darum das Thema der Runde 5:

Die 10 besten Kneipen in Würzburg

Denkt daran, geht nicht nur von euch aus, sondern versucht zu vermuten, was die zehn meistgenannten Antworten sein werden. Wenn ihr die Gesamtplatzierung einer Antwort richtig einschätzt, gibt es Extrapunkte. Eure Mail sollte etwa so aussehen, mit dem Betreff “Turnier 2, Runde 5”:

===

Name: (euer Name für die Ergebnistabelle, darf ein Pseudonym sein. Immer den gleichen verwenden.)

Frage: Die 10 besten Kneipen in Würzburg

01:

02:

03:

04:

05:

06:

07:

08:

09:

10:

11: die kreative Antwort, die nicht stimmen muss.

Bonusabstimmung für Runde 4 (optional):

Ein paar Anmerkungen

Ich habe selbst bei meine Antworten gemerkt — die Frage nach den Geschwister-Bands war nicht leicht. Aber das AC/DC nur auf Platz 6 gelandet ist, nehme ich entweder als persönliche Beleidigung oder als Beweis, dass ihr von Musik sowas von keine Ahnung habt. Das ist doch eine der Antworten, die man den Vorstellungen unserer Lehrer nach sofort geben muss, wenn man nachts im Schlaf geweckt wird. 😉 Wer mich als Bands mit Geschwistern mich in den Antworten überrascht hat: Radiohead, Bangles, Madsen, Creedence Clearwater Revival, 30 Seconds to Mars. Wusste ich nicht.