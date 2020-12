CoronaGames: OutInt: Turnier 2, Runde 6

Bescherung beim 2. OutInt-Turnier im Würzblog an Heiligabend. Heute darf ich den Zwischensieger küren, aber nachdem sich doch ein paar dafür ausgesprochen haben, spielen wir das Turnier einfach mal weiter. Wer noch mitspielen will: Einfach mitspielen, das sind die Regeln.

So wie immer erst die Auswertung und die neue Frage, dann noch ein paar Anmerkungen.

Auswertung Runde 5 im OutInt-Turnier 2 im Würzblog

Die Abstimmung der Bonusantworten zu “10 Bands, in denen Geschwister mitspielen” ist ausgewertet. Mit drei Stimmen konnte sich “Bro’Sis” knapp vor der “Cantina Band aus Star Wars” durchsetzen, der Bonuspunkt geht darum an Nils.

Die Frage der Runde 5 war: “Die 10 besten Kneipen in Würzburg”. Und die zehn meistgenannten Antworten waren:

Tscharlies (7 Mal) Gehrings (5 Mal) Sternbäck (5 Mal) Standard (5 Mal) Kult (5 Mal) Nachtwächter (4 Mal) Till Eulenspiegel (4 Mal) Red Lion (3 Mal) Wohnzimmer (2 Mal) Rock-a-hula (2 Mal)

Die Tabelle nach Runde 5:

Name Antworten in den Top10 Richtige Plätze Runden-

punkte Punkte gesamt Bjoern 8 3 11 42 Ralf 7 3 10 36 Bourne123 – – 0 33 Hazamel 6 0 6 31 moggadodde 6 1 7 30 Nils 3 0 3+1 30 mekmelk 6 2 8 29 Julia 6 1 7 26

Bonusantworten der Runde 5, bitte beim nächsten Zug mit abstimmen (wer mag):

Titty Twister Die alte Mainbrücke Avocadobar Wo Ralf schon sitzt (Hach, wie süß! 🙂 ralf) Irgendein Weinfass an der Autobahn

OutInt Turnier 2, Runde 6

Wer bei der sechsten Runde mitspielen will — geht auch für Neueinsteiger –, die und der schickt eine E-Mail an outint@wuerzblog.de mit zehn Antworten auf eine Frage, dazu noch eine elfte kreative oder witzige Bonus-Antwort. Diesmal bekommt ihr über die Feiertage etwas mehr Zeit zum Nachdenken, Abgabe ist am Montag, 28. Dezember 2020 — ein denkwürdiges Datum –, um 23.59 Uhr sollt ihr eure Mail geschickt haben. Am Dienstag gibt es das Zwischenergebnis. Wenn ich nicht zu verkatert vom Vortag bin. 😉

Die nächsten Frage geht an all uns Schöngeister und Philosophen. Wo werden tiefen Gedanken geschmiedet, die Sprache liebkost und uns Menschen Geschenke fürs Leben gemacht? Genau, in der Werbung. Darum das Thema der Runde 6:

10 bekannte Werbeslogans

Denkt daran, geht nicht nur von euch aus, sondern versucht zu vermuten, was die zehn meistgenannten Antworten sein werden. Wenn ihr die Gesamtplatzierung einer Antwort richtig einschätzt, gibt es Extrapunkte. Eure Mail sollte etwa so aussehen, mit dem Betreff “Turnier 2, Runde 6”:

===

Name: (euer Name für die Ergebnistabelle, darf ein Pseudonym sein. Immer den gleichen verwenden.)

Frage: Die 10 besten Kneipen in Würzburg

01:

02:

03:

04:

05:

06:

07:

08:

09:

10:

11: die kreative Antwort, die nicht stimmen muss.

Bonusabstimmung für Runde 5 (optional):

Anmerkungen:

Ich will euch mit den Fragen an eure Grenzen bringen, aber nicht so. “Ralf, ich musste googeln nach Kneipen in Würzburg. DAS macht Corona aus einem”, schreibt eine Mitspielerin. Das wollte ich nicht. Und ich habe beim Lesen eurer Antworten schon ein wenig schlucken müssen — und ich freue mich darauf, mit jeden einzelnen von euch bald mal wieder in einer — oder allen — Kneipen versacken zu dürfen.

Mit dieser Runde gab es einen Wechsel an der Tabellespitze und damit einen Zwischensieger: Björn hat sich wacker an den Anfang gekämpft, dich gefolgt von mir (ich spiele aber außer Konkurrenz). Bourne123 hat seine Führung leichtfertig verspielt, indem er diesmal keine Antworten gemailt hat. Ich hoffe für ihn, dass er mit dem Basteln für ein tolles Geschenk für seinen kleinen Bruder zu abgelenkt war.