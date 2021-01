CoronaGames: OutInt: Turnier 2, Runde 8

Auch 2021 geht es mit den 2. OutInt-Turnier in Würzblog weiter. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen! Wer die Spielerunde verstärken will, kann gerne noch mitspielen — das sind die Regeln.

So wie immer erst die Auswertung und die neue Frage, dann noch ein paar Anmerkungen.

Auswertung Runde 7 im OutInt-Turnier 2 im Würzblog

Die Abstimmung der Bonusantworten zur Vorrundenfrage “10 bekannte Werbeslogans” ist ausgewertet. Mit je zwei Stimmen kam es zum Gleichstand zwischen “Würzburg, die Provinz auf Weltniveau” und “Wenn schon Scheiße, dann scheiße mit Schwung!”, das bedeutet je einen Punkt für mekmelk und Hazamel.

Die Frage der Runde 7 war: “10 Märchen (außer Drei Nüsse für Aschenbrödel)”. Und die zehn meistgenannten Antworten waren:

Schneewittchen (7 Mal) Frau Holle (7 Mal) Hänsel und Gretel (6 Mal) Dornröschen (5 Mal) Rotkäppchen (5 Mal) Das tapfere Schneiderlein (5 Mal) Der Wolf und die sieben Geißlein (4 Mal) Der Froschkönig (4 Mal) Rapunzel (3 Mal) Aschenputtel (3 Mal)

Die Tabelle nach Runde 7:

Name Antworten in den Top10 Richtige Plätze Runden-

punkte Punkte gesamt Bjoern 7 2 9 56 Ralf 6 1 7 49 moggadodde 10 1 11 49 mekmelk 6 3 9+1 47 Hazamel 7 1 8+1 44 Nils 7 1 8 39 Julia 6 1 7 33 Bourne123 – – 0 33

Bonusantworten der Runde 7, bitte beim nächsten Zug mit abstimmen (wer mag):

Die Renten sind sicher Star Wars Die Bibel Die Straßenbahnlinie 6 von Würzburg Brotkäppchen und der poröse Fleischwolf

OutInt Turnier 2, Runde 8

Wer bei der achten Runde mitspielen will — geht auch für Neueinsteiger –, die und der schickt eine E-Mail an outint@wuerzblog.de mit zehn Antworten auf eine Frage, dazu noch eine elfte kreative oder witzige Bonus-Antwort. Abgabe ist am Montag, 4. Januar 2021 — da muss wieder arbeiten, mein Urlaub ist vorbei –, um 23.59 Uhr sollt ihr eure Mail geschickt haben. Am Dienstag gibt es dann die Auswertung

Nach der Weihnachtszeit können wir doch alle “Drei Nüsse für Aschenbrödel” mitsprechen. Nicht mal Fernsehverweigerer konnten sich dem entziehen, das Märchen lief selbst auf Netflix. Doch gibt es noch andere Märchen? (Bestimmt keine mit so gutem Hut-Design). Darum ganz schlich das Thema der Runde 8:

10 bekannte Erfinder oder Entdecker

Denkt daran, geht nicht nur von euch aus, sondern versucht zu vermuten, was die zehn meistgenannten Antworten sein werden. Wenn ihr die Gesamtplatzierung einer Antwort richtig einschätzt, gibt es Extrapunkte. Eure Mail sollte etwa so aussehen, mit dem Betreff “Turnier 2, Runde 8”:

===

Name: (euer Name für die Ergebnistabelle, darf ein Pseudonym sein. Immer den gleichen verwenden.)

Frage: 10 bekannte Erfinder oder Entdecker

01:

02:

03:

04:

05:

06:

07:

08:

09:

10:

11: die kreative Antwort, die nicht stimmen muss.

Bonusabstimmung für Runde 7 (optional):

Anmerkungen

Danke erstmal an alle Mitspielerinnen und Mitspieler, die mir mit den Antworten liebe Silvester- und Neujahrsgrüße geschickt haben. Das hat mich sehr gefreut. In dieser Runde hat das erste Mal eine Spielerin einen Strike geschafft: Moggadodde hat alle zehn meistgenannten Antworten in ihren eigenen Antworten genannt. Glückwunsch! Beim lesen eurer Antworten hab ich mich fast schon geärgert, dass ich auf etliche Superklassiker wie “Dornröschen” oder “Rapunzel” nicht gekommen bin. Lustig war auch, das “Star Wars” sowohl als normale Antwort als auch als Bonusantwort genannt wurde.