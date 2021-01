CoronaGames: OutInt: Turnier 2, Runde 9

Neue Runde, neues Glück, das 2. OutInt-Turnier im Würzblog geht munter weiter. Wer die Spielerunde verstärken will, kann gerne noch mitspielen — das sind die Regeln.

So wie immer erst die Auswertung und die neue Frage, dann noch ein paar Anmerkungen.

Auswertung Runde 8 im OutInt-Turnier 2 im Würzblog

Die Abstimmung der Bonusantworten zur Vorrundenfrage “10 Märchen ” ist ausgewertet. Die meisten Punkte gingen an das klassische Märchen “Die Renten sind sicher” und damit ein Punkt für Moggadodde.

Die Frage der Runde 8 war: “ 10 bekannte Erfinder oder Entdecker”. Und die zehn meistgenannten Antworten waren:

Wilhelm Conrad Röntgen (5 Mal) Thomas Edison (5 Mal) Christoph Columbus (4 Mal) Nikola Tesla (3 Mal) Leonardo da Vinci (3 Mal) Galileo Galilei (3 Mal) Johannes Gutenberg (3 Mal) Alfred Nobel (2 Mal) Artur Fischer (2 Mal) Alexander von Humboldt (2 Mal)

Die Tabelle nach Runde 8:

Name Antworten in den Top10 Richtige Plätze Runden-

punkte Punkte gesamt Bjoern 4 1 5 52 Ralf 6 1 7 49 Hazamel 7 0 7 42 mekmelk 5 0 5 42 Bourne123 5 2 7 40 moggadodde – – 0+1 39 Nils 5 1 6 37 Julia – – 0 26

Bonusantworten der Runde 8, bitte beim nächsten Zug mit abstimmen (wer mag):

Daniel Düsentrieb Elon Musk

OutInt Turnier 2, Runde 9

Wer bei der neunten Runde mitspielen will — geht immer noch für Neueinsteiger –, die und der schickt eine E-Mail an outint@wuerzblog.de mit zehn Antworten auf eine Frage, dazu noch eine elfte kreative oder witzige Bonus-Antwort. Abgabe ist am Freitag, 8. Januar 2021 um 23.59 Uhr, am Samstag gibt es dann die Auswertung

Was ja trotz aller Corona-Einschränkungen nach wie vor geht, ist kochen. (Leider, wie meine Waage dazu sagt). Darum ist das Thema der Rund 9 sicher ein Klacks für euch:

10 Nudelsorten

Denkt daran, geht nicht nur von euch aus, sondern versucht zu vermuten, was die zehn meistgenannten Antworten sein werden. Wenn ihr die Gesamtplatzierung einer Antwort richtig einschätzt, gibt es Extrapunkte. Eure Mail sollte etwa so aussehen, mit dem Betreff “Turnier 2, Runde 9”:

===

Name: (euer Name für die Ergebnistabelle, darf ein Pseudonym sein. Immer den gleichen verwenden.)

Frage: 10 Nudelsorten

01:

02:

03:

04:

05:

06:

07:

08:

09:

10:

11: die kreative Antwort, die nicht stimmen muss.

Bonusabstimmung für Runde 8 (optional):

Anmerkungen

Tja, diesmal waren wir eine reine Männerrunde. Vielleicht war das auch der Grund, warum es keine Frau in die Top 10 geschafft hat. Vielleicht machen ich das mal eine eigene OutInt-Runde daraus. Was ich in dieser Runde gelernt habe: Konrad Adenauer war nicht nur Bundeskanzler, sondern hat unter anderem “„von innen beleuchtete Stopfkugel” oder die “ortsfeste Brausekopf für Gießkannen” ersonnen. Ich dachte zuerst, Nils meinte mit dieser Antwort die Erfindung der Demokratie.