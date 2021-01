CoronaGames: OutInt: Turnier 2, Runde 10

Neue Runde, neues Glück, das 2. OutInt-Turnier im Würzblog geht munter weiter. Wer die Spielerunde verstärken will, kann gerne noch mitspielen — das sind die Regeln.

So wie immer erst die Auswertung und die neue Frage, dann noch ein paar Anmerkungen.

Auswertung Runde 9 im OutInt-Turnier 2 im Würzblog

Die Abstimmung der Bonusantworten zur Vorrundenfrage “10 bekannte Erfinder oder Entdecker” ist ausgewertet. Die meisten Punkte gingen an die Antwort “Daniel Düsentrieb” und damit kommen je einen Punkt — haltet euch fest! — mekmelk, bourne123 und Nils. Und würde ich an der Bonusfrage teilnehmen, ginge auch ein Punkt an mich, denn das hätte ich auch geschrieben. Und an Hazamel auch, wenn er nicht so schusslig wäre. 😉

Die Frage der Runde 9 war: “ 10 Nudelsorten”. Und die zehn meistgenannten Antworten waren:

Spaghetti (8 Mal) Penne (7 Mal) Tortellini (6 Mal) Fusilli (6 Mal) Ravioli (6 Mal) Farfalle (6 Mal) Makkaroni (6 Mal) Lasagne (5 Mal) Rigatoni (4 Mal) Tagliatelle (4 Mal)

Die Tabelle nach Runde 9:

Name Antworten in den Top10 Richtige Plätze Runden-

punkte Punkte gesamt (glutenfreier) Björn 6 2 8 60 Ralf 6 2 8 57 Hazamel 9 3 12 54 mekmelk 6 2 8+1 51 Bourne123 7 2 9+1 50 moggadodde 8 1 9 48 Nils 9 1 10+1 48 Julia 7 3 10 36

Bonusantworten der Runde 9, bitte beim nächsten Zug mit abstimmen (wer mag):

-Aus Jugendschutzgründen zensierte Antwort- (das ist die Antwort. ralf) Dampfnudeln Zahnpasta Schwäbische Maultaschen Ulknudel

OutInt Turnier 2, Runde 10

Wer bei der zehnten Runde mitspielen will — geht immer noch für Neueinsteiger –, die und der schickt eine E-Mail an outint@wuerzblog.de mit zehn Antworten auf eine Frage, dazu noch eine elfte kreative oder witzige Bonus-Antwort. Abgabe ist am Montag, 11. Januar 2021 um 23.59 Uhr, am Dienstag gibt es dann die Auswertung (ich hoffe, nicht so spät am Abend wie diesmal).

Neues Turnier?

Ein Vorschlag meinerseits: Wollen wir nach der zehnten Runde das Turnier enden lassen, Björn feiern (es sei denn, jemand stoppt ihn noch?), die Punkte auf Null setzen und einfach gleich mit Turnier 3 weiterspielen? Was meint ihr?

Habt ihr an Neujahr alle Kraut gegessen? Das will ich doch schwer hoffen, denn das ist das Thema der Runde 10:

10 Namen für Geld

Denkt daran, geht nicht nur von euch aus, sondern versucht zu vermuten, was die zehn meistgenannten Antworten sein werden. Wenn ihr die Gesamtplatzierung einer Antwort richtig einschätzt, gibt es Extrapunkte. Eure Mail sollte etwa so aussehen, mit dem Betreff “Turnier 2, Runde 10”:

===

Name: (euer Name für die Ergebnistabelle, darf ein Pseudonym sein. Immer den gleichen verwenden.)

Frage: 10 Namen für Geld

01:

02:

03:

04:

05:

06:

07:

08:

09:

10:

11: die kreative Antwort, die nicht stimmen muss.

Bonusabstimmung für Runde 9 (optional):

Anmerkungen

Italien hat uns an der Nudel, äähhhhh, in der Hand. Die Top-Ten der Antworten war nur mit italienischen Nudelsorten besetzt, die ersten deutschen Nudelsorten waren abgeschlagen mit je drei Nennungen die Bandnudeln und die Spätzle. Und absolut unangefochten: die Spaghetti! Die ist nicht nur auf Platz 1, die ist auf PLATZ EINS! Nämlich bei den Antworten aller Spielerinnen und Spieler — darum haben wir alle mindestens einen Punkt für einen richtigen Platz bekommen. Die damit keinem was bringen. Irgendwas ist doch immer.

Was mich diesmal aber sehr gefreut hat — alle haben in dieser Runde die Antworten abgegeben! Ich bin stolz auf euch! 🙂