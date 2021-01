CoronaGames: OutInt: Turnier 3, Runde 2

Spiel läuft, so eingermaßen. Die Antworten zur ersten Runde des dritten OutInt-Turnier im Würzblog sind eingetrudelt. Wer die Spielerunde verstärken will — nach einer Runde ist alles noch völlig offen –, kann gerne noch mitspielen — das sind die Regeln.

So wie immer erst die Auswertung und die neue Frage, dann noch ein paar Anmerkungen.

Auswertung Runde 1 im OutInt-Turnier 3 im Würzblog

So, noch gibt es eine Sache zum eigentlich schon beendeten Turnier 2 zu klären — der Bonuspunkt für die originelle Antwort. Das Thema war “10 Namen für Geld” und die Antwort mit den meisten Stimmen war “Mangelware”. Und damit hat Moggaodde ihren Mangel an Punkten etwas reduziert und mit mekmelk gleichgezogen.

Update 18. Januar: Es wäre auch zu schön gewesen, hätte ich mal einen Haken an diese Chaos-Runde machen können. Aber Nils wies völlig zu Recht darauf hin, dass er in der Tabelle mit Null Punkte geführt wird. Er hat seine Antworten aber abgegeben, er war damit der letzte am Kulanz-Sonntag und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon eine erste Version der Punktetabelle errechnet. Als ich seine Mail verarbeitet hatte, habe ich die Punkte auch neu berechnet — aber nicht im Artikel aktualisiert. 🙈 Mist, Mist, Mist., ich bitte tausendmal um Entschuldigung. Ich hoffe, ab kommender Runde kommt wieder ruhiges Fahrwasser. Hier also die richtige Tabelle mit Nils Antworten und die dadurch etwas verschobenen Punkte und Plätze.

Die Frage der Runde 1 im neuen Turnier war: “ 10 Comic-Verfilmungen”. Und die zehn meistgenannten Antworten waren:

Spider-Man (8 Mal) Batman (7 Mal) Avengers (6 Mal) Superman (5 Mal) Asterix (4 Mal) X-Men (4 Mal) Captain America (3 Mal) Wonder Woman (3 Mal) Watchmen (3 Mal) Tim und Struppi (3 Mal)

Die Tabelle nach Runde 1:

Name Antworten in den Top10 Richtige Plätze Runden-

punkte Punkte gesamt Ralf 8 1 9 9 Julia 6 1 7 7 Hazamel 6 1 7 7 moggadodde 6 1 7 7 mekmelk 7 0 7 7 Bjoern 5 0 5 5 Bourne123 5 0 5 5 Nils 3 0 3 3

Bonusantworten der Runde 1, bitte beim nächsten Zug mit abstimmen (wer mag):

Käptn Schoppenpfetzer und die Mächte des Kopfschmerz Garfield Joker Falsches Spiel mit Roger Rabbit Kondom des Grauens

OutInt Turnier 3, Runde 2

Wer bei der zweiten Runde mitspielen will — Neueinsteiger immer willkommen –, die und der schickt eine E-Mail an outint@wuerzblog.de mit zehn Antworten auf eine Frage, dazu noch eine elfte kreative oder witzige Bonus-Antwort. Abgabe ist am Dienstag, 19. Januar 2021, um 23.59 Uhr, am Mittwoch gibt es dann die Auswertung (ich hoffe, nicht so spät am Abend wie diesmal).

Habt ihr auch in den vergangenen Monaten zugenommen? Ich schon! Aber vielleicht habt ihr euch auch vorgenommen, darum mehr Sport zu machen. Bloß was macht man bei dem kalten Wetter? Aber jedes Wetter hat seine Sportarten. Das Thema für Runde 2 ist also:

10 Sportarten, die man auf Eis oder Schnee betreibt (muss keine Profisport sein, Freizeitsport zählt auch)

Denkt daran, geht nicht nur von euch aus, sondern versucht zu vermuten, was die zehn meistgenannten Antworten sein werden. Wenn ihr die Gesamtplatzierung einer Antwort richtig einschätzt, gibt es Extrapunkte. Eure Mail sollte etwa so aussehen, mit dem Betreff “Turnier 3, Runde 2”:

===

Name: (euer Name für die Ergebnistabelle, darf ein Pseudonym sein. Immer den gleichen verwenden.)

Frage: 10 Sportarten, die man auf Eis oder Schnee betreibt

01:

02:

03:

04:

05:

06:

07:

08:

09:

10:

11: die kreative Antwort, die nicht stimmen muss.

Bonusabstimmung für Runde 1 (optional):

Anmerkungen

Schön, dass doch alle Spielerinnen und Spieler aus Turnier 2 (manche davon sogar noch aus Turnier 1) wieder mit dabei sind! 😊 Und es tut mir leid für das Chaos der ersten Runde, ich habe einfach vergessen, die Frage auch in der Mail-Vorlage zu ändern und das nicht sofort bemerkt. Und auch die Frage war keine gute Frage, es war nicht klar, ob wirklich konkrete Filmtitel oder eher Filmreihen oder Filme und Comicfiguren gemeint waren. Ich habe mal so ziemlich alles gelten lassen bzw. ähnlichen Antworten auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gebracht. Sorry, ich wollte einfach eine Frage Ehren des Jubiläums von Hermkes Romanboutique machen, da ginge die Gäule mit mir durch.

Sehr gut die Einleitung eines Spielers zu den Antworten — ich oute ihn mal nicht! 😉

“Natürlich bringst Du mich jetzt in eine Zwickmühle. Ich als Comic- UND Comicverfilmungs-Connaisseur könnte natürlich jetzt dem Durchschnittspöbel nach dem Mund reden und alle Asterix und Batman Filme aufzählen, aber wir wollen hier doch ein bisschen Qualität in die Liste bringen. Und somit ist es wie in dem letzten Turnier, der mit dem Geschmack wird wieder einsam am Punktebodensatz rumkrebsen. Es ist ein Graus.”

Und tatsächlich brachten seine Antworten mit neue Erkenntnisse über Filme, von denen ich nicht wusste, dass sie mal Comics waren, von Comics, von denen ich nicht wusste, dass sie verfilmt wurden und von Filmen bzw. Comics, von denen ich noch nicht mal was gehört habe. Oder was sagt ihr zu “Scott Pilgrim gegen die Welt”, “Kick-Ass”, “Largo Winch”, “Alita Battle Angel” oder “Constantine” (die Antwort kam sogar auch bei einem anderen Spieler)? 😀 Ich muss mal meinen cineastischen und comicischen Horizont erweitern.