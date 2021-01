🎧 WüPod119 Kalenderkram 03/2021 Dichte Masken und Wissensdichte

Die FFP2-Zeit beginnt in dieser Woche f├╝r alle, die diese Feinstaubmasken(?) bekommen oder sie sich ├╝berhaupt leisten konnten. Wer sich das Tragen der Masken sparen will, bleibt lieber daheim —┬á und bildet sich online fort. Da gibt es in W├╝rzburg ein paar Gelegenheiten. Besonders f├╝r manche Einzelh├Ąndler sehr zu empfehlen.

Wenn dir der Podcast gef├Ąllt:

Dauer der Episode: 0:32:42

Shownotes