CoronaGames: OutInt: Turnier 3, Runde 3

So, schnallt euch an, das 3. OutInt-Turnier im Würzblog geht weiter. Hast du Lust einfach mitzuspielen? Klar doch, los geht’s — das sind die Regeln.

So wie immer erst die Auswertung und die neue Frage, dann noch ein paar Anmerkungen.

Auswertung Runde 2 im OutInt-Turnier 3 im Würzblog

Die Abstimmung der Bonusantworten zur Vorrundenfrage “10 Comic-Verfilmungen” ist ausgewertet. Ihr wisst schon, die Chaos-Runde. Die meisten Punkte gingen an die Antwort “Garfield” und damit — und es wurde auch mal Zeit — geht ein Punkt an Julia.

Die Frage der Runde 2 war: “10 Sportarten, die man auf Eis oder Schnee betreibt”. Und die zehn meistgenannten Antworten waren:

Skiabfahrt (7 Mal) Eishockey (7 Mal) Biathlon (7 Mal) Skispringen (7 Mal) Curling (7 Mal) Snowboard fahren (6 Mal) Langlauf (6 Mal) Schlittschuh laufen (5 Mal) Eiskunstlauf (4 Mal) Schlittenfahren (3 Mal)

Die Tabelle nach Runde 2:

Name Antworten in den Top10 Richtige Plätze Runden-

punkte Punkte gesamt Bjoern 8 3 11 16 moggadodde 8 1 9 16 Ralf 6 0 6 15 Hazamel 8 0 8 15 mekmelk 7 1 8 15 Julia 7 0 7+1 15 Bourne123 8 1 9 14 Nils 7 0 7 10

Bonusantworten der Runde 2, bitte beim nächsten Zug mit abstimmen (wer mag):

Eisangeln

Neujahrsschwimmen

Mit Bob Skifahren

Eiskugelstoßen

Driften auf dem Supermarktparkplatz

OutInt Turnier 3, Runde 3

Wer bei der dritten Runde mitspielen will — wer dazu kommen mag, immer gern — immer willkommen die und der schickt eine E-Mail an outint@wuerzblog.de mit zehn Antworten auf eine Frage, dazu noch eine elfte kreative oder witzige Bonus-Antwort. Abgabe ist am Freitag, 22. Januar 2021, um 23.59 Uhr, am Samstag gibt es dann die Auswertung (ich hoffe, nicht so spät am Abend wie diesmal).

Wir hocken daheim und gucken Fernsehen, oder? Was machen wir denn sonst zur Ausgangssperre. Und was kommt gefühlt im Fernsehen außer Quizsendungen? Genau. Darum die Bitte an euch: Nett doch mal eben

10 Krimiserien

Denkt daran, geht nicht nur von euch aus, sondern versucht zu vermuten, was die zehn meistgenannten Antworten sein werden. Wenn ihr die Gesamtplatzierung einer Antwort richtig einschätzt, gibt es Extrapunkte. Eure Mail sollte etwa so aussehen, mit dem Betreff “Turnier 3, Runde 3”:

===

Name: (euer Name für die Ergebnistabelle, darf ein Pseudonym sein. Immer den gleichen verwenden.)

Frage: 10 Krimiserien

01:

02:

03:

04:

05:

06:

07:

08:

09:

10:

11: die kreative Antwort, die nicht stimmen muss.

Bonusabstimmung für Runde 2 (optional):

Anmerkungen

Die Auswertung war nicht ganz einfach. Auch weil ich einen Teil davon nur etwas betrunken erlebt habe. Den zweiten Teil aber nur, seid froh, die Zahlen sollten also stimmen. Ich hatte noch ein wunderschönes Abendessen mit lieben Freunden — virtuell leider natürlich, aber für mich darum mit nicht weniger Alkohol verbunden. Oder um so mehr, weil wir nicht wirklich beisammen saßen. Aber ich schweife ab.

“Momentan geht mir dieses “Winter” so auf den Geist, dass ich noch nicht mal drüber schreiben mag. “Augen zu und durch”. Was anderes geht gerade nicht.”

Unbenannte OutInt-Spielerin