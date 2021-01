CoronaGames: OutInt: Turnier 3, Runde 4

Das 3. OutInt-Turnier im Würzblog läuft und läuft und läuft. Wer noch mitspielen will — gerne! Das sind die Regeln.

So wie immer erst die Auswertung und die neue Frage, dann noch ein paar Anmerkungen.

Auswertung Runde 3 im OutInt-Turnier 3 im Würzblog

Die Abstimmung der Bonusantworten zur Vorrundenfrage “10 Sportarten, die man auf Eis oder Schnee betreibt” ist ausgewertet. Die meisten Stimmen gingen an die Antwort “Driften auf dem Supermarktparkplatz” und damit darf sich Hazamel über einen Bonuspunkt freuen.

Die Frage der Runde 2 war: “10 Krimiserien”. Und die zehn meistgenannten Antworten waren:

Tatort (7 Mal) Polizeiruf 110 (5 Mal) Columbo (5 Mal) Sherlock (4 Mal) Derrick (3 Mal) Mord mit Aussicht (3 Mal) Akte X (3 Mal) Wilsberg (3 Mal) Der Alte (3 Mal) Rosenheim-Cops (2 Mal)

Die Tabelle nach Runde 3:

Name Antworten in den Top10 Richtige Plätze Runden-

punkte Punkte gesamt moggadodde 7 3 10 26 mekmelk 6 3 9 24 Ralf 5 2 7 22 Julia 6 1 7 22 Bourne123 7 1 8 22 Hazamel 4 2 6+1 22 Bjoern – – 0 16 Nils 3 1 4 14

Bonusantworten der Runde 3, bitte beim nächsten Zug mit abstimmen (wer mag):

Inspector Gadget Scheuer und die verschwundenen Mails Dadord Würzburch Der Tatortreiniger

OutInt Turnier 3, Runde 4

Wer bei der vierten Runde mitspielen will — wer dazu kommen mag, immer gern — immer willkommen die und der schickt eine E-Mail an outint@wuerzblog.de mit zehn Antworten auf eine Frage, dazu noch eine elfte kreative oder witzige Bonus-Antwort. Abgabe ist am Dienstag, 27. Januar 2021, um 23.59 Uhr, am Mittwoch gibt es dann die Auswertung.

Passend zum Wetter diese Frage: Ich will von euch wissen

10 Eissorten

Denkt daran, geht nicht nur von euch aus, sondern versucht zu vermuten, was die zehn meistgenannten Antworten sein werden. Wenn ihr die Gesamtplatzierung einer Antwort richtig einschätzt, gibt es Extrapunkte. Eure Mail sollte etwa so aussehen, mit dem Betreff “Turnier 3, Runde 4”:

===

Name: (euer Name für die Ergebnistabelle, darf ein Pseudonym sein. Immer den gleichen verwenden.)

Frage: 10 Eissorten

01:

02:

03:

04:

05:

06:

07:

08:

09:

10:

11: die kreative Antwort, die nicht stimmen muss.

Bonusabstimmung für Runde 3 (optional):

Anmerkungen

Schön, dass wieder fast alle mitgespielt haben. Und das “fast” hat es wenigstens gemerkt. 😉 Krimis sind ja nicht unbedingt mein Ding, ich hatte zu tun, die zehn Antworten zu finden. Vielen ging es aber ganz anders, darum sind auch insgesamt eine Menge Antworten zusammengekommen. Ich gewähre euch einen Blick hinter die OutInt-Kulissen, das ist beispielsweise ein Teil der Ausgabe, die mir mein Python-Script für die Auswertung ausspuckt. (Lasst euch von den Zahlen nicht irritieren, da wird die Reihenfolge errechnet). An der Stelle überprüfe ich immer noch mal, ob ich vergessen habe, Schreibweisen zu vereinheitlichen oder sehr ähnliche Antworten zusammenzufassen.

[['Tatort', 69992], ['Columbo', 49974], ['Polizeiruf 110', 49984], ['Sherlock', 39980], ['Mord mit Aussicht', 29981], ['Der Alte', 29977], ['Akte X', 29980], ['Wilsberg', 29979], ['Derrick', 29994], ['Hubert & Staller', 19994], ['Death in Paradise', 19981], ['Rosenheim-Cops', 19995], ['Monk', 19989], ['Der Kommissar', 19988], ['Inspector Barneby', 9994], ['Alarm für Cobra 11', 9993], ['Morden im Norden', 9992], ['Luther', 9995], ['Broadchurch', 9994], ['CSI', 9993], ['Großstadtrevier', 9992], ['Law and Order', 9990], ['SoKo München', 9998], ['Navy CIS', 9996], ['Notruf Hafenkante', 9994], ['Die Chefin', 9993], ['Nord Nord Mord', 9992], ['Der Kriminalist', 9990], ['Kojak', 9995], ['Mord ist ihr Hobby', 9993], ['Ein Fall für Zwei', 9992], ['SOKO Leipzig', 9990], ['Schimanski', 9993], ['Criminal Minds', 9991], ['Spreewaldkrimi', 9990], ['Miami Vice', 9993], ['Die Straßen von San Francisco', 9990], ['Breaking Bad', 9991]]

Manche von euch schicken nur die nackten Antworten, was absolut ok ist. Manche schreiben aber noch liebe Worte dazu oder kommentieren die Frage und ihre Antworten. So hätte Moggadodde locker 20 Krimiserien aus dem Ärmel schütteln können, ich kenne nun Julias ehemalige Lieblings-Krimiserie und Nils ursprünglichen Masterplan — “einfach die ganzen SoKo Serien des ZDF aufzulisten (das sind 9 Stück!)” — und seine Entscheidung dagegen: “Ich bin einfach zu nett für einen der vorderen Plätze”. Beinahe hätte Nils auch mit seiner Theorie Recht gehabt: “dass der Tatort die Spaghetti von Turnier 3

wird”. Knapp, Nils, ganz knapp.