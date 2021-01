🎧 WüPod121 Filme, Festivals und fiel Arbeit

Nur wenige Tag vor dem Beginn des 47. Internationalen Filmwochenendes in W├╝rzburg spreche ich im Podcast mit Thomas Schulz und Max Trompeter, zwei der Organisatoren des in diesem Jahr rein digitalen Festivals. Es geht um Film, das digitale Festival, die Zukunft des Kinos, um den Mangel an Ehrenamtlichen, die Pl├Ąne der Film-Initiative und um Verhandlungen mit Filmverleihern im Ausland.

Wenn dir der Podcast gef├Ąllt:

Dauer der Episode: 1:18:41

Shownotes