CoronaGames: OutInt: Turnier 3, Runde 5

Weiter mit dem 3. OutInt-Turnier im Würzblog. Wer noch mitspielen will — gerne! Das sind die Regeln.

So wie immer erst die Auswertung und die neue Frage, dann noch ein paar Anmerkungen.

Auswertung Runde 4 im OutInt-Turnier 3 im Würzblog

Die Abstimmung der Bonusantworten zur Vorrundenfrage “10 Krimiserien” ist ausgewertet. Bei der Abstimmung setzte sich klar die Antwort “Scheuer und die verschwundenen Mails” durch — das gibt einen Maut-Punkt für Moggadodde.

Die Frage der Runde 4 war: “10 Eissorten”. Und die zehn meistgenannten Antworten waren:

Vanille (8 Mal) Schokolade (8 Mal) Erdbeer (8 Mal) Stracciatella (7 Mal) Haselnuss (7 Mal) Zitrone (6 Mal) Joghurt (5 Mal) Banane (3 Mal) Kirsch (3 Mal) Pistazie (3 Mal)

Die Tabelle nach Runde 4:

Name Antworten in den Top10 Richtige Plätze Runden-

punkte Punkte gesamt mekmelk 7 5 12 36 moggadodde 8 1 9+1 36 Bourne123 8 4 12 34 Julia 7 4 11 33 Hazamel 7 2 9 31 Ralf 5 3 8 30 Vanille-Björn 9 2 11 27 Nils 7 4 11 25

P.S. Den Bonuspunkt für Moggadodde hatte ich vergessen einzutragen. Erledigt.

Bonusantworten der Runde 4, bitte beim nächsten Zug mit abstimmen (wer mag):

Maggi Asmati Spreewaldgurke Eisbein Griechischer-Jogurt mit Rosmarin und Honig Urmel in dem Eis

OutInt Turnier 3, Runde 5

Wer bei der fünften Runde mitspielen will — wer dazu kommen mag, immer gern — immer willkommen die und der schickt eine E-Mail an outint@wuerzblog.de mit zehn Antworten auf eine Frage, dazu noch eine elfte kreative oder witzige Bonus-Antwort. Abgabe ist am Freitag, 29. Januar 2021, um 23.59 Uhr, am Samstag gibt es dann die Auswertung.

Wie ich heute gelesen habe, ist während der Corona-Pandemie die Nachfrage nach Hunden als Haustier stark angestiegen. Darum will ich von euch:

10 Hunderassen

Denkt daran, geht nicht nur von euch aus, sondern versucht zu vermuten, was die zehn meistgenannten Antworten sein werden. Wenn ihr die Gesamtplatzierung einer Antwort richtig einschätzt, gibt es Extrapunkte. Eure Mail sollte etwa so aussehen, mit dem Betreff “Turnier 3, Runde 5”:

===

Name: (euer Name für die Ergebnistabelle, darf ein Pseudonym sein. Immer den gleichen verwenden.)

Frage: 10 Hunderassen

01:

02:

03:

04:

05:

06:

07:

08:

09:

10:

11: die kreative Antwort, die nicht stimmen muss.

Bonusabstimmung für Runde 4 (optional):

Anmerkungen

Na, auch Lust auf Eis bekommen? Ich gar nicht so sehr (ok, ein bisschen), aber ich bin auch neben drei Eisdielen großgeworden. Und das erklärt vielleicht auch eher mein Versagen in diese Runde, hätte ich von meinen wenigen Treffern nicht ein paar an die richtige Stelle geraten, sähe es noch finsterer für mich aus.

Die meisten von euch hatten in der Runde aber ganz schön abgeräumt. Vanille, Erdbeer und Schokolade hatten wir alle auf dem Zettel, aber kaum jemand Kokos (Wenn schon Eis, dann Kokos – finde ich!), Waldfrucht, Cookie oder Schlumpf. Da gibt es im Sommer einzige durchzuprobieren. Und wenn es irgendwann die Infektionslage erlauben sollte, vielleicht sogar mal die ganze OutInt-Runde zusammen.

Und weil ihr so brav mitgespielt habt und es so schön passt, gibt es als Streusel auf der OutInt-Sahne einen Ausschnitt aus einem Stück des Vollplaybacktheaters — ich glaube es war “Die drei ??? und der Phantomsee”. Ist ein wenig aus dem Kontext gerissen und vielleicht müsste man auch die Shows des Vollplaybacktheaters kennen, aber vielleicht findet ihr es ja doch lustig. Ich hab mir damals fast in die Hosen gemacht vor Lachen.