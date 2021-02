CoronaGames: OutInt: Turnier 3, Runde 7

Da bin ich wieder, zurück beim 3. OutInt-Turnier im Würzblog. Wer noch mitspielen will — gerne! Das sind die Regeln.

So wie immer erst die Auswertung und die neue Frage, dann noch ein paar Anmerkungen.

Auswertung Runde 6 im OutInt-Turnier 3 im Würzblog

Die Abstimmung der Bonusantworten zur Vorrundenfrage “10 Hunderassen” ist ausgewertet. Die meisten stimmten für das “Hotdog” — das macht je einen Punkte für mekmelk und Moggadodde, die hatte nämlich beide diese Antwort. Die Alternative “Fußhupe” haben übrigens auch zwei Spieler als 11. Antwort angegeben, fast hätte ich Julia einen Originalitätspunkt für ihren “Schwanzhund” gegeben. 😉

Die Frage der Runde 6 war: “10 Filme mit Sean Connery”. Und die zehn meistgenannten Antworten waren:

Highlander (6 Mal) Indiana Jones und der letzte Kreuzzug (6 Mal) Der Name der Rose (5 Mal) Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen (5 Mal) The Rock (4 Mal) James Bond – Goldfinger (3 Mal) James Bond – 007 jagt Dr. No (3 Mal) Jagd auf Roter Oktober (3 Mal) Verlockende Falle (3 Mal) Die Unbestechlichen (3 Mal)

Die Tabelle nach Runde 6:

Name Antworten in den Top10 Richtige Plätze Runden-

punkte Punkte gesamt moggadodde 7 0 7+1 54 mekmelk 6 0 6+1 49 Hazamel 7 1 8 48 Bourne123 5 0 5 47 Ralf 8 1 9 44 Julia – – 0 43 Nils 8 0 8 40 Bjoern – – 0 37

Bonusantworten der Runde 6, bitte beim nächsten Zug mit abstimmen (wer mag):

Indiana Jones und das Königreich der Kristallschädel Highlander II Con (nery) Air Für diesen großen Herrn hab ich nicht mal ne kreative Antwort am Start. Sean schade, irgendwie!

OutInt Turnier 3, Runde 7

Wer bei der siebte Runde mitspielen will, die und der schickt eine E-Mail an outint@wuerzblog.de mit zehn Antworten auf eine Frage, dazu noch eine elfte kreative oder witzige Bonus-Antwort. Abgabe ist am Freitag, 5. Februar 2021, um 23.59 Uhr, am Samstag gibt es dann die Auswertung.

Liebe zugereiste Mitspieler, solche regionalen Themen müsst ihr abkönnen, wenn ihr in diese Gegend zieht. Ja, uns natural born Unterfranken tun die auch manchmal weh. In diesem Jahr soll ja endlich mal wieder eine Weinkönigin gewählt werden. Treffen wir in unserem Spiel das erste Auswahlverfahren.

10 Rebsorten (müssen nicht unbedingt in Unterfranken wachsen)

Denkt daran, geht nicht nur von euch aus, sondern versucht zu vermuten, was die zehn meistgenannten Antworten sein werden. Wenn ihr die Gesamtplatzierung einer Antwort richtig einschätzt, gibt es Extrapunkte. Eure Mail sollte etwa so aussehen, mit dem Betreff “Turnier 3, Runde 7”:

===

Name: (euer Name für die Ergebnistabelle, darf ein Pseudonym sein. Immer den gleichen verwenden.)

Frage: 10 Rebsorten (müssen nicht unbedingt in Unterfranken wachsen)

01:

02:

03:

04:

05:

06:

07:

08:

09:

10:

11: die kreative Antwort, die nicht stimmen muss.

Bonusabstimmung für Runde 6 (optional):

Anmerkungen

Ich gestehe, ich habe mich mit der Sean-Connery-Frage etwas verschätzt. Ich dacht, so ein bekannter Schauspieler hat doch wahnsinnig viel bekannte Filme gemacht. Aber ersten waren es insgesamt gar nicht sooo viele Filme, wie ich vermutet habe und zweitens habe ich von ganz vielen nie etwas gehört. Darum gab es dann auch gar nicht so viele verschiedene abgegebene Antworten. Ein paar eurer Antworten habe ich mit gutem Willen hingebogen, aber zweimal musste ich hart sein und “James Bond” als einzelnen Film nicht zählen lassen — dafür hat Sean Connery zu viele davon gemacht. Nicht böse sein.