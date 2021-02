CoronaGames: OutInt: Turnier 3, Runde 8

Weiter geht es mit dem 3. OutInt-Turnier im Würzblog. Wer noch mitspielen will — gerne! Das sind die Regeln.

So wie immer erst die Auswertung und die neue Frage, dann noch ein paar Anmerkungen.

Latürnich! Auswertung Runde 7 im OutInt-Turnier 3 im Würzblog

Die Abstimmung der Bonusantworten zur Vorrundenfrage “10 Filme mit Sean Connery” ist ausgewertet. Die meisten Punkte bekam sowohl die Antwort “Con(nery) Air” von mekmelk und Moggadoddes “… Sean schade, irgendwie.” . Also geht auch je an Punkt an die beiden. Und an der Stelle darf ich zwei Sätze aus Nils’ Antwortmail der Vorrunde zitieren. “Ich bin stolz nur einen James Bond genannt zu haben, und zudem jeden der zehn Filme auf der Liste auch selber gesehen zu haben. Ziemlich traurig bin ich jedoch, dass das auch auf Film 11

zutrifft.” Film 11 war bei ihm “Highlander II” und jeder, der ihn gesehen hat, weiß was Nils meint. 😂

Die Frage der Runde 7 war: “10 Rebsorten”. Und die zehn meistgenannten Antworten waren:

Silvaner (8 Mal) Riesling (8 Mal) Bacchus (8 Mal) Müller-Thurgau (8 Mal) Scheurebe (6 Mal) Weißburgunder (4 Mal) Spätburgunder (4 Mal) Domina (4 Mal) Chardonnay (4 Mal) Merlot (3 Mal)

Die Tabelle nach Runde 7:

Name Antworten in den Top10 Richtige Plätze Runden-

punkte Punkte gesamt moggadodde 5 1 6 60+1 mekmelk 8 3 11 60+1 Hazamel 7 2 9 57 Ralf 8 4 12 56 Bourne123 7 2 9 56 Nils 8 1 9 49 Björn 7 4 11 48

Bonusantworten der Runde 7, bitte beim nächsten Zug mit abstimmen (wer mag):

Hopfen Domina Oberföhringer Vogelspinne Liebfrauenmilch Meerschwein Cuvée

OutInt Turnier 3, Runde 8

Wer bei der achte Runde mitspielen will, die und der schickt eine E-Mail an outint@wuerzblog.de mit zehn Antworten auf eine Frage, dazu noch eine elfte kreative oder witzige Bonus-Antwort. Abgabe ist am Mittwoch, 10. Februar 2021, um 23.59 Uhr, am Donnerstag gibt es dann die Auswertung.

Ihr sitzt vielleicht davor, also schaut euch mal genau um oder benutzt eure Phantasie:

10 Dinge, die man an einen Computer anschließen kann

Denkt daran, geht nicht nur von euch aus, sondern versucht zu vermuten, was die zehn meistgenannten Antworten sein werden. Wenn ihr die Gesamtplatzierung einer Antwort richtig einschätzt, gibt es Extrapunkte. Eure Mail sollte etwa so aussehen, mit dem Betreff “Turnier 3, Runde 8”:

===

Name: (euer Name für die Ergebnistabelle, darf ein Pseudonym sein. Immer den gleichen verwenden.)

Frage: 10 Dinge, die man an einen Computer anschließen kann

01:

02:

03:

04:

05:

06:

07:

08:

09:

10:

11: die kreative Antwort, die nicht stimmen muss.

Bonusabstimmung für Runde 7 (optional):

Anmerkungen

Silvaner — mancher schrieb in den Antworten sogar SILVANER — war die Rebsorte der Runde, bei allen auf Platz 1. Aber schließlich wächst die Rebsorte ja etwas auf einem Viertel der Weinberge in Franken. Überhaupt blieben viele bei den fränkischen Rebsorten — Silvaner, Bacchus, Riesling und Müller-Thurgau hatten wir alle –, was der Weltweinbürgerin Moggadodde ein paar Punkte kostete. Oben in der Tabelle ist das Feld etwas zusammengerückt, unten dafür mit einer guten Runde von Björn auch wieder. Und ich hätte jetzt voll Lust auf ein schönes Weinfest mit euch allen.