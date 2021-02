Kalenderkram 6/2021 Polarpeitsche, Präsentationen und Präfrühling

Danke erst mal alle für die seelische Unterstützung in der vergangenen Woche! Das war sehr schön. 🙂

Für die kommende Woche gibt es im Podcast bessere Laune bei mir und in Würzburg Veranstaltungen zu coolen Computerspielen, Mobilität in Würzburg, menschlichem Verhalten und Natur im Garten.

Wenn dir der Podcast gefällt:

Dauer der Episode: 0:24:09

Shownotes