CoronaGames: OutInt: Turnier 3, Runde 9

Weiter geht es mit dem 3. OutInt-Turnier im Würzblog. Wer noch mitspielen will — gerne! Das sind die Regeln.

So wie immer erst die Auswertung und die neue Frage, dann noch ein paar Anmerkungen.

Auswertung Runde 8 im OutInt-Turnier 3 im Würzblog

Die Abstimmung der Bonusantworten zur Vorrundenfrage “10 Rebsorten” ist ausgewertet. Gleichstand bei den Antworten “Meerschwein” und “Oberföhringer Vogelspinne” (Danke Loriot!), damit geht je ein Punkt an Moggadodde und Bourne123.

Die Frage der Runde 7 war: “10 Rebsorten”. Und die zehn meistgenannten Antworten waren:

Maus (7 Mal) Tastatur (7 Mal) Bildschirm (7 Mal) USB-Stick (6 Mal) Webcam (5 Mal) Kopfhörer/Headset (5 Mal) Drucker (4 Mal) Externe Festplatte (4 Mal) Mobiltelefon (4 Mal) Mikrofon (3 Mal)

Die Tabelle nach Runde 8:

Name Antworten in den Top10 Richtige Plätze Runden-

punkte Punkte gesamt mekmelk 8 3 11 72 Bourne123 8 4 12+1 69 Hazamel 8 1 9 66 Julia 7 3 10 62 Moggadodde – – 0+1 62 Ralf 5 0 5 61 Nils 8 4 12 61 Björn 8 0 8 56

Bonusantworten der Runde 8, bitte beim nächsten Zug mit abstimmen (wer mag):

Strom WLAN-Kabel Kaffee-Warmhalteplatte Steckdose

OutInt Turnier 3, Runde 9

Wer bei der neunte Runde mitspielen will, die und der schickt eine E-Mail an outint@wuerzblog.de mit zehn Antworten auf eine Frage, dazu noch eine elfte kreative oder witzige Bonus-Antwort. Abgabe ist am Sonntag, 14. Februar 2021, um 23.59 Uhr, am Montag gibt es dann die Auswertung.

Ok, Großbritannien gehört nicht mehr dazu. Aber welche dann? Nein, ich will nicht nur 10 EU-Länder von euch wissen, sondern vielmehr

10 Länder der Europäischen Union, die einem Meer liegen

Denkt daran, geht nicht nur von euch aus, sondern versucht zu vermuten, was die zehn meistgenannten Antworten sein werden. Wenn ihr die Gesamtplatzierung einer Antwort richtig einschätzt, gibt es Extrapunkte. Eure Mail sollte etwa so aussehen, mit dem Betreff “Turnier 3, Runde 9”:

===

Name: (euer Name für die Ergebnistabelle, darf ein Pseudonym sein. Immer den gleichen verwenden.)

Frage: 10 Länder der Europäischen Union, die einem Meer liegen

01:

02:

03:

04:

05:

06:

07:

08:

09:

10:

11: die kreative Antwort, die nicht stimmen muss.

Bonusabstimmung für Runde 8 (optional):

Anmerkungen

Manchmal stolpere ich über meine eigenen Fragen, so wie diesmal. Bei meinen vielen Kabeln in meinem winzigen Arbeitszimmer (mittlerweile trägt es den Namen “Ratcave”) dachte ich, dass es einen unglaublich große Menge an angeschlossenen Geräten an meinem Notebook gibt. Und die habe ich in die Antwort geschrieben. Aber außer mit hat wohl niemand in dieser Runde Synthesizer und Midi-Keyboard. Dafür einen Ventilator. Und den hab ich nicht in meine Antworten genommen, obwohl ich einen USB-Ventilator (der mir schon manchen Sommer am Rechner gerettet hat). Darum hab ich auch so schlecht abgeschnitten, während alle anderen so ziemlich dicht beieinander lagen. Computer sind doof.