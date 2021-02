CoronaGames: OutInt: Turnier 3, Runde 10

Endspurt beim 3. OutInt-Turnier im Würzblog. Wer auf dem letzten Meter noch mitspielen will — nur zu! Das sind die Regeln.

Turnier 4?

Vorab die Frage: Wir gehen jetzt in die zehnte Runde. Ich würde den Sack für das 3. Turnier dann mal zu machen. Habt ihr Lust auf ein 4. Turnier? Kommentiert doch mal dazu oder schreibt mir eine E-Mail. Wenn jemand keine Lust mehr hat, ist es auch nicht schlimm. Und wenn noch mehr mitmachen wollen, ist das auch nicht schlimm. 😉

So wie immer erst die Auswertung und die neue Frage, dann noch ein paar Anmerkungen.

Auswertung Runde 9 im OutInt-Turnier 3 im Würzblog

Die Abstimmung der Bonusantworten zur Vorrundenfrage “10 Dinge, die man an einen Computer anschließen kann” ist ausgewertet. Knapp nur siegte “Kaffee-Warmhalteplatte” — ja, sowas gibt es für USB wirklich — über “Strom”, damit bekommt Nils einen Bonuspunkt.

Die Frage der Runde 9 war: “10 Länder der Europäischen Union, die einem Meer liegen”. Und die zehn meistgenannten Antworten waren:

Italien (7 Mal) Frankreich (7 Mal) Spanien (7 Mal) Portugal (7 Mal) Schweden (6 Mal) Deutschland (5 Mal) Dänemark (5 Mal) Griechenland (5 Mal) Irland (4 Mal) Niederlande (3 Mal)

Die Tabelle nach Runde 9:

Name Antworten in den Top10 Richtige Plätze Runden-

punkte Punkte gesamt mekmelk 9 1 10 82 Bourne123 8 1 9 78 Hazamel 10 1 11 77 Nils 7 1 8+1 70 Ralf 7 1 8 69 Bjoern 7 0 7 63 Julia – – 0 62 moggadodde – – 0 62 Tanja 8 1 9 9

Bonusantworten der Runde 9, bitte beim nächsten Zug mit abstimmen (wer mag):

Österreich (Hoffentlich bald) Schottland Mallorca

OutInt Turnier 3, Runde 10

Wer bei der zehnten Runde mitspielen will, die und der schickt eine E-Mail an outint@wuerzblog.de mit zehn Antworten auf eine Frage, dazu noch eine elfte kreative oder witzige Bonus-Antwort. Abgabe ist am Donnerstag, 18. Februar 2021, um 23.59 Uhr, am Freitag gibt es dann die Auswertung.

Über manche wurden Filme gedreht und Bücher beschrieben, viele sind unbesungen, aber nicht vergessen. Nennt mir doch

10 ausgestorbene Tierarten (nicht zuuuuuu allgemein, also nicht “Dinosaurier” 🙂 )

Denkt daran, geht nicht nur von euch aus, sondern versucht zu vermuten, was die zehn meistgenannten Antworten sein werden. Wenn ihr die Gesamtplatzierung einer Antwort richtig einschätzt, gibt es Extrapunkte. Eure Mail sollte etwa so aussehen, mit dem Betreff “Turnier 3, Runde 10”:

===

Name: (euer Name für die Ergebnistabelle, darf ein Pseudonym sein. Immer den gleichen verwenden.)

Frage: 10 ausgestorbene Tierarten

01:

02:

03:

04:

05:

06:

07:

08:

09:

10:

11: die kreative Antwort, die nicht stimmen muss.

Bonusabstimmung für Runde 9 (optional):

Anmerkungen

Hach, diese Runde war mal schnell ausgewertet. Eindeutige Antwortmöglichkeiten, keine Varianten an Schreibweisen oder sinngemäß ähnliche Antworten — da war mein Python-Script schnell durch. Und die EU hat man mittlerweile einigermaßen im Kopf, aber Geographiedeppen wie ich müssen die Lage auf der Karten schon mal genau durchdenken. Diese EU-Länder liegen nicht an einem Meer: Luxemburg, Österreich, Slowakei, Tschechien, Ungarn. Wieder was gelernt. Und niemand hat Großbritannien gesagt. Brav.

Ach ja, und wir dürfen eine neue Spielerin begrüßen. Sagt alle Hallo Tanja! 😊