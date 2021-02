BR über s’Bäckerlädle

Wer den Beitrag des BR in “Zwischen Spessart und Karwendel” über “s’Bäckerlädle” in der Pleich von Anfang Februar noch nicht gesehen hat — hier ist er. Guter Bäcker (aus Main-SPessart), ich hab da hin und wieder was gekauft und fand es schade, dass der Laden von Bäckermeisterin Rosalinde Schraut in der Rotkreuzstraße aufgemacht hat, als ich damals mein Büro dort in der Ecke aufgegeben habe.

