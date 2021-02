CoronaGames: OutInt: Turnier 4, Runde 1

Leider kann ich das vierte OutInt-Turnier Ende Februar mit dem gleichen Satz einleiten wie das dritte Turnier Anfang Januar: Der Corona-Lockdown geht weiter, warum dann mit dem OutInt-Spielen aufhören? Wer das Spiel OutInt noch nicht kennt — es ist eine Art Outburst im Internet, hat aber auch ein bisschen was von der TV-Spielshow “Familienduell”. Die nicht allzu schweren Regeln und ein paar Hintergründe zu dem Spiel gibt es hier. Wer Lust hat, bei dieser Outburst-Variante mitzuspielen, kann das gerne machen, alte Hasen und blutige Anfänger sind herzlich willkommen.

OutInt Turnier 4, Runde 1

Wer bei der ersten Runde des neuen Turniers mitspielen will, die und der möge doch eine E-Mail an outint@wuerzblog.de mit zehn Antworten auf eine Frage schicken, dazu optional noch eine elfte kreative oder witzige Bonus-Antwort. Bis Mittwoch, 24. Februar 2021, um 23.59 Uhr sollt ihr eure Mail geschickt haben, am Donnerstag gibt es das Zwischenergebnis und die neue Frage.

Auch wenn schon die ersten Absagen und Verschiebungen für dieses Jahr bekannt gegeben wurden, sagt mir doch

10 Veranstaltungen in Würzburg, die jährlich stattfinden (wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht)

Denkt daran, geht nicht nur von euch aus, sondern versucht auch zu vermuten, was die zehn meistgenannten Antworten sein werden. Wenn ihr die Gesamtplatzierung einer Antwort richtig einschätzt, gibt es Extrapunkte. Eure Mail sollte etwa so aussehen, mit dem Betreff “Turnier 4, Runde 1”:

(Wenn ihr einfach Copy & Paste macht und eure Antworten rein schreibt, erleichtert ihr mir die halbautomatische Auswertung)