CoronaGames: OutInt: Turnier 4, Runde 2

Die Antworten der ersten Runde des vierten OutInt-Turniers sind eingetrudelt. Wer noch ins Turnier einsteigen will — nur zu, noch könnt ihr locker mithalten. Die Regeln für OutInt und noch ein paar Informationen um das Spiel findet ihr hier.

Auswertung Runde 1 im OutInt-Turnier 4

Für die Bonusantworten der Runde 10 des vorherigen Turniers hat niemand abgestimmt, also geht es gleich zur Auswertung der ersten Frage des neuen Turniers.

Die Frage der Runde 1 war: “10 Veranstaltungen in Würzburg, die jährlich stattfinden (wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht)”. Und die zehn meistgenannten Antworten waren:

Kiliani (8 Mal) Umsonst & Draussen (7 Mal) Stramu (6 Mal) Mozartfest (6 Mal) Stadtfest (5 Mal) Hofgarten-Weinfest (5 Mal) Wein am Stein (5 Mal) Africa Festival (3 Mal) Weindorf (3 Mal) Hafensommer (3 Mal)

Die Tabelle nach Runde 1:

Name Antworten in den Top10 Richtige Plätze Runden-

punkte Punkte gesamt Julia 7 4 11 11 mekmelk 8 0 8 8 Ralf 6 1 7 7 Nils 6 1 7 7 Tanja 6 1 7 7 Franzi 6 1 7 7 Icey 7 0 7 7 Weinfest-Björn 5 0 5 5

Bonusantworten der Runde 1, bitte per Mail mit abstimmen (wer mag):

Die Landung des Nikolaus am Schenkenturm Verschiebung der Einweihung der Straßenbahnlinie 6 Würzburger Oktoberfest Silvesterparty Weinfest am Wagnerplatz

OutInt Turnier 4, Runde 2

Wer bei der zweiten Runde mitspielen will, die und der schickt eine E-Mail an outint@wuerzblog.de mit zehn Antworten auf eine Frage, dazu noch eine elfte kreative oder witzige Bonus-Antwort. Abgabe ist am Sonntag, 28. Februar 2021, um 23.59 Uhr, am Montag gibt es dann die Auswertung.

Die Idee zur Runde 2 kam mir heute nach dem Angrillen. Es muss nicht zwangsweise ein Schnaps sein, der Begriff heißt halt so, aber nennt mir

10 Verdauungsschnäpse (Digestifs)

Denkt daran, geht nicht nur von euch aus, sondern versucht zu vermuten, was die zehn meistgenannten Antworten sein werden. Wenn ihr die Gesamtplatzierung einer Antwort richtig einschätzt, gibt es Extrapunkte. Eure Mail sollte etwa so aussehen, mit dem Betreff “Turnier 4, Runde 1 2”:

===

Name: (euer Name für die Ergebnistabelle, darf ein Pseudonym sein. Immer den gleichen verwenden.)

Frage: 10 Verdauungsschnäpse (Digestifs)

11: die kreative Antwort, die nicht stimmen muss.

Bonusabstimmung für Runde 1 (optional):

Anmerkungen

Ein neues Turnier. Ein paar Spielerinnen und Spieler der vorherigen Runde sind nicht mehr dabei oder haben zumindest den Start verpasst, aber dafür sind ein paar Neuzugänge zu verzeichnen. Wie schön, herzlich willkommen.

Bei der Frage mit den jährlichen Veranstaltungen dachte ich eigentlich, dass wir alle fast die gleichen Antworten haben, so viele wird es ja nicht geben. Da hatte ich mich getäuscht oder nach dem Corona-Jahr 2020 bereits vergessen. Denn wenn man recht überlegt, gibt es in Würzburg weit, weit mehr als zehn Veranstaltungen, die jährlich stattfinden. Und so wurde die Rangfolge der Ergebnisse doch zum großen Teil vom Zufall bestimmt. Ich brachte eh nicht alle mir wichtigen Events in meine Antworten, ich vermute euch ging es nicht besser.

Und so ist auch die Liste der Veranstaltungen lang, die nicht in die Top 10 kamen. Der Weihnachtsmarkt, das Improtheaterfestival, die Nacht der offenen Weinkeller, das Filmwochenende, das Kelterhallenweinfest, der iWelt-Marathon, der Residenzlauf, das Festungsflimmern, etc … und die Wuerzburg Web Week, die außer mir niemand auf dem Zettel hatte. Och Mensch, wenn ich diese Auflistung sehe … wie mir das alles fehlt. #seufz