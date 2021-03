CoronaGames: OutInt: Turnier 4, Runde 3

Willkommen im März — und bei einer neuen Runde OutInt. Wer noch ins Turnier einsteigen will — nur zu. Die Regeln für OutInt und noch ein paar Informationen um das Spiel findet ihr hier.

Auswertung Runde 2 im OutInt-Turnier 4

Die Abstimmung der Bonusantworten zur Vorrundenfrage “10 Veranstaltungen in Würzburg, die jährlich stattfinden” ist ausgewertet. Gewonnen gewonnen hat die beliebte Veranstaltung “Verschiebung der Einweihung der Straßenbahnlinie 6”, auf die wir uns bestimmt auch noch die kommenden Jahre und Jahrzehnte freuen dürfen. Freuen darf sich auf jeden Fall Icey über einen Bonuspunkt.

Die Frage der Runde 2 war: “10 Verdauungsschnäpse (Digestifs)”. Und die zehn meistgenannten Antworten waren:

Williams Christ (Willi) (6 Mal) Obstler (6 Mal) Ramazzotti (5 Mal) Fernet Branca (auch Floristenfusel genannt) (5 Mal) Jägermeister (5 Mal) Grappa (4 Mal) Ouzo (4 Mal) Aquavit (3 Mal) Sechsämtertropfen (3 Mal) Underberg (3 Mal)

Die Tabelle nach Runde 2:

Name Antworten in den Top10 Richtige Plätze Runden-

punkte Punkte gesamt Julia 7 1 8 19 mekmelk 8 3 11 19 Nils 6 1 7 14 Tanja 6 1 7 14 Franzi 7 0 7 14 Ralf 6 0 6 13 Björn 4 1 5 10 Icey – – 0+1 8

Bonusantworten der Runde 2, bitte per Mail mit abstimmen (wer mag):

Bierschnaps Schlimmbimmbuli Espresso Kümmel

OutInt Turnier 4, Runde 3

Wer bei der dritte Runde mitspielen will, die und der schickt eine E-Mail an outint@wuerzblog.de mit zehn Antworten auf eine Frage, dazu noch eine elfte kreative oder witzige Bonus-Antwort. Abgabe ist am Donnerstag, 4. März 2021, um 23.59 Uhr, am Freitag gibt es dann die Auswertung.

Tun wir doch mal was für unsere Reiselust. Nennt mir doch bitte

10 Großstädte, die nicht in Europa liegen

Denkt daran, geht nicht nur von euch aus, sondern versucht zu vermuten, was die zehn meistgenannten Antworten sein werden. Wenn ihr die Gesamtplatzierung einer Antwort richtig einschätzt, gibt es Extrapunkte. Eure Mail sollte etwa so aussehen, mit dem Betreff “Turnier 4, Runde 3”:

===

Name: (euer Name für die Ergebnistabelle, darf ein Pseudonym sein. Immer den gleichen verwenden.)

Frage: 10 Großstädte, die nicht in Europa liegen

01:

02:

03:

04:

05:

06:

07:

08:

09:

10:

11: die kreative Antwort, die nicht stimmen muss.

Bonusabstimmung für Runde 2 (optional):

Anmerkungen

Es gibt ja wirklich Vieles an Alkohol, was man zur Verdauung trinken kann, eine falsche Antwort kann man da kaum geben. Um so erstaunlicher, dass es kaum Antworten gab, die nur einmal genannt wurden. Ich habe ja mit fast allen Mitspielern und Mitspielerinnen getrunken. Und so war es für mich schon fast klar, dass bei diesem Thema Julia den Rundensieg einfährt, aber um so erstaunlicher, dass Björn und ich die Rundenletzten sind. Wenn das Tscharlies auf hätte, wäre das nicht passiert.