CoronaGames: OutInt: Turnier 4, Runde 6

Willkommen zurück im OutInt-Universum, einer Welt voller Geigen am Himmel und rosaroten Wölkchen. Wer an diesem Ort der Liebe sein will, darf das gerne sein — die Regeln für OutInt und noch ein paar Informationen um das Spiel findet ihr hier.

Auswertung Runde 5 im OutInt-Turnier 4

Werten wir doch erst mal die Bonusantworten der vergangenen Runde aus. Es ging um “10 Brettspiele”, wenn ihr euch erinnert. Das war eine spannende Bonusrunde, alle Antworten wurden mit Punkten bedacht, durchgesetzt hat sich am Ende aber “Mario Party”, war eine Party vor Freude über den Bonuspunkt im Hause von Nils bedeutet.

Schatz (8 Mal) Hase (7 Mal) Maus/Mausi/Mäuschen (6 Mal) Bär/Bärchen (5 Mal) Süße/Süßer (5 Mal) Liebling (4 Mal) Babe/Baby (4 Mal) Schnecke/Schneckchen (3 Mal) Kleine/Kleines (3 Mal) Engel (3 Mal)

Die Tabelle nach Runde 5:

Name Antworten in den Top10 Richtige Plätze Runden-

punkte Punkte gesamt Julia 6 1 7 50 mekmelk 8 1 9 47 Tanja 6 1 7 38 Ralf 7 2 9 36 Franzi 9 3 12 34 Nils 4 1 5+1 28 Bjoern – – 0 26 Icey 8 3 11 26

Bonusantworten der Runde 5, bitte per Mail mit abstimmen (wer mag):

Muschi (für Ex-Ministerpräsidenten-Gattinnen) Pupsi KAMPFKOLOSS! Fraa/Moo Bazi, Du Sauhund, Du verreckta

OutInt Turnier 4, Runde 6

Wer bei der sechste Runde mitspielen will, die und der schickt eine E-Mail an outint@wuerzblog.de mit zehn Antworten auf eine Frage, dazu noch eine elfte kreative oder witzige Bonus-Antwort. Abgabe ist am Donnerstag, 18. März 2021, um 23.59 Uhr, am Freitag gibt es dann die Auswertung.

Es wird Zeit, eure inneren Poetinnen und Poeten zu erwecken. Nennt mir doch einfach

10 Worte, die sich auf “Stuss” reimen.

Denkt daran, geht nicht nur von euch aus, sondern versucht zu vermuten, was die zehn meistgenannten Antworten sein werden. Wenn ihr die Gesamtplatzierung einer Antwort richtig einschätzt, gibt es Extrapunkte. Eure Mail sollte etwa so aussehen, mit dem Betreff “Turnier 4, Runde 6”:

===

Name: (euer Name für die Ergebnistabelle, darf ein Pseudonym sein. Immer den gleichen verwenden.)

Frage: 10 Worte, die sich auf "Stuss" reimen

01:

02:

03:

04:

05:

06:

07:

08:

09:

10:

11: die kreative Antwort, die nicht stimmen muss.

Bonusabstimmung für Runde 5 (optional):

Anmerkungen

Was für eine emotionale Runde. Beim Lesen der Antworten erlebte ich Momente tiefer Rührung und größter Belustigung. Und Fragen kamen bei euch auf, wie “muss man Kosenamen eigentlich gendern?” Nein, ihr musstet nicht gendern, das habe ich gemacht. Ich habe viele Antworten zusammengefasst, wie ihr in den Top 10 seht. Wobei ich beispielsweise eine halbe Stunde darüber gebrütet habe, ob ich “Liebes” und “Liebling” als eine Antwort bewerte. Ich hatte mich dann aus dem Bauch dagegen entschieden.

Dann die Frage: “Ist eigentlich schon wissenschaftlich ergründet worden, warum die meisten der Tier-Kosenamen entweder zu Fleischfressern oder besonders fixen Rammlern gehören? Ich wage nicht nachzusehen…” Habe habe auch gewagt nachzusehen, es gibt Dinge, an denen man nicht rühren sollte.

Aus meiner Sicht besonders schöne Kosenamen, die es nicht in die Top 10 schafften: Knuffelkontakt, Plus Eins, Meine Zusammenveranlagung, Name des Begünstigten im Todesfall, Lovely Little Darling, Zucker