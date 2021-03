Nix mit Gastro

Wer auch nur einen Hauch von Hoffnung hatte, dass am 22. März die Außengastronomie in Würzburg öffnen könnte, wie vor drei Wochen in der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung als Möglichkeit auf dem Papier stand, wurde nun enttäuscht. Die Stadt Würzburg hat am Freitag verkündet — die Gastro bleibt zu.

Klar, deutschlandweit gehen die Corona-Infektionszahlen nach oben. Das war auch vor drei Wochen schon so, da waren die Zahlen teilweise auch nicht mehr stabil. Und wie ich das Ganze verstanden hatte, hatten man sich genau deswegen ja ein unübersichtliches ausgeklügeltes System ausgedacht, das jedes Informatiker-Herz erfreut hat. Weil ja das Infektionsgeschehen in jeder Region anders ist, hatte man für jeden Fall mit steigenden oder fallenden Zahlen ein Regelwerk der Lockerungen erstellt. Und jetzt wirft man diese Pläne doch wieder über den Haufen. Das ist der Teil, den ich nicht verstehe und der mich aufregt.

Ok, hätte die Außengastronomie — die Bühnen waren auch im Gespräch — öffnen dürfen, wäre das mit Terminbuchung und tagesaktuellem COVID-19 Schnell- oder Selbsttest (wie immer das funktioniert hätte) auch keine wirkliche Freude gewesen. Und ob sich das für die Gastronomen gelohnt hätte, weiß ich auch nicht so recht.

Nachdem die Siebentage-Inzidenz in Würzburg Stadt in den vergangenen Tage immer so um die 60 herumgedümpelt ist, hat sie heute am Sonntag mit 76 einen ordentlichen Sprung gemacht. Vor daher ist Vorsicht natürlich absolut angebracht. Aber Regelwerke aufstellen und dann gleich wieder in die Tonne treten, das schafft gerade auch wenig Vertrauen. Bin mal gespannt, was morgen bei der Bund-Länder-Konferenz rauskommt. Und was kurz danach wieder gekippt wird.

Hier die Presseinformation der Stadt Würzburg vom Freitag, 19. März 2020, dazu: