CoronaGames: OutInt: Turnier 4, Runde 8

Mit massiver Verspätung geht es mit dem OutInt-Turnier weiter. Wer noch mitspielen will — die Regeln für OutInt und noch ein paar Informationen über das Spiel findet ihr hier.

Auswertung Runde 7 im OutInt-Turnier 4

Eine klare Entscheidung gab es bei den Bonusantworten der vergangenen Runde zur Frage, was sich auf “Stuss” reimt. Der Karnickelfangschuss von mekmelk hat sich durchgesetzt, was ich mit einem Bonuspunkt belohne.

Aber nun zu euren Top10-Antworten zur Frage “10 Gemüsesorten”:

Kartoffeln (6 Mal) Karotten (5 Mal) (Blatt)salat (5 Mal) Tomaten (4 Mal) Gurken (4 Mal) Brokkoli (4 Mal) Zwiebeln (3 Mal) Blumenkohl (3 Mal) Aubergine (3 Mal) Paprika (2 Mal)

Die Tabelle nach Runde 7:

Name Antworten in den Top10 Richtige Plätze Runden-

punkte Punkte gesamt Julia 8 0 8 67 mekmelk 6 1 7+1 62 Tanja 7 1 8 56 Ralf 4 1 5 49 Icey 8 2 10 49 Bjoern 6 2 8 34 Franzi – – 0 34 Nils – – 0 28

Bonusantworten der Runde 7, bitte per Mail mit abstimmen (wer mag):

Antischocke Kichererbse Fleisch Paprikaschnitzel

OutInt Turnier 4, Runde 8

Wer bei der achte Runde mitspielen will, die und der schickt eine E-Mail an outint@wuerzblog.de mit zehn Antworten auf eine Frage, dazu noch eine elfte kreative oder witzige Bonus-Antwort. Abgabe ist am Mittwoch, 31. März 2021, um 23.59 Uhr, am Donnerstag gibt es dann die Auswertung — ich gelobe Pünktlichkeit! 🙂

Das OutInt-Spiel ist ja kostenlos für euch. Aber dafür gebt ihr mir auch im Gegenzug als Antworten

10 Währungen

Denkt daran, geht nicht nur von euch aus, sondern versucht zu vermuten, was die zehn meistgenannten Antworten sein werden. Wenn ihr die Gesamtplatzierung einer Antwort richtig einschätzt, gibt es Extrapunkte. Eure Mail sollte etwa so aussehen, mit dem Betreff “Turnier 4, Runde 8”:

===

Name: (euer Name für die Ergebnistabelle, darf ein Pseudonym sein. Immer den gleichen verwenden.)

Frage: 10 Währungen

01:

02:

03:

04:

05:

06:

07:

08:

09:

10:

11: die kreative Antwort, die nicht stimmen muss.

Bonusabstimmung für Runde 7 (optional):

Anmerkungen

Die Verspätung der Auswertung war einzig und allein meine Verspätung, denn am Ende trage ich für alle Auswertungen die letzte Verantwortung. Die Verspätung bedauere ich zutiefst, und dafür bitte ich alle Mitspielerinnen und Mitspieler um Verzeihung.

Ich kam am Donnerstag leider nicht gleich zur Auswertung und am Freitag hatte ich viel zu erledigen — und dann hatte ich tatsächlich erst mal nicht mehr dran gedacht. Bedankt euch alle bei Julia, sie hat mich daran erinnert.

Die Strafe folgte prompt: Ich habe in dieser Runde ganz schön abgekackt. Bärlauch, Sellerie, Feldsalat, Rettich, Rote Bete — so lecker die sind, außer mir hatte die niemand. Ja, ich hab’s verdient