CoronaGames: OutInt: Finale des 4. Turniers

So, die letzte Runde des vierten OutInt-Turniers. Es war ein wilder Ritt! An der Stelle schon mal einen herzlichen Dank an alle Mitspielerinnen und Mitspieler, mir hat es wirklich Spaß gemacht (auch wenn ich manchmal den Termin für die Auswertung verpatzt habe, so wie diesmal auch).

Auswertung Runde 10 im OutInt-Turnier 4

Knapp war die Entscheidung bei den Bonusantworten der vorherigen Runde, “10 Personen, die in der Bibel vorkommen”. Durchgesetzt hat sich schließlich die Antwort „Brian“, was übrigens so viel heißt wie „Brian“. Und Icey hat damit seinen einzigen Rundenpunkt eingefahren.

Das waren eure Top10-Antworten zur Frage “10 deutsche Dialekte”:

Fränkisch (5 Mal) Schwäbisch (5 Mal) Bairisch (5 Mal) Sächsisch (5 Mal) Plattdeutsch (4 Mal) Pfälzisch (4 Mal) Hessisch (3 Mal) Berlinerisch (3 Mal) Friesisch (3 Mal) Allgäuerisch (2 Mal)

Die Tabelle nach Runde 10 und damit der Endstand:

Name Antworten in den Top10 Richtige Plätze Runden-

punkte Punkte gesamt Julia 7 2 9 97 mekmelk 9 3 12 93 Tanja 9 2 11 86 Ralf 7 1 8 79 Icey – – 0+1 70 Nils 7 0 7 52 Bjoern – – 0 34 Franzi – – 0 34

Bonusantworten der Runde 10 — wer noch abstimmen will (an den Platzierungen wird es nichts mehr ändern):

Dämlisch Lütterkuser Platt Simsisch Sorbisch

Siegerehrung & Anmerkungen

Zuerst mal zu letzten Runde — ich war froh, dass ihr mich nicht mit kleinteiligen Dialekten wie Unter-, Mittel- oder Oberfränkisch gequält habt, ihr habt meist groß gedacht. Ich habe so ziemlich alles gelten lassen, was in den Landesgrenzen der Bundesrepublik Deutschland gesprochen wird, Wienerisch oder Schwizerdütsch habe ich mal als nette Versuche gezählt — oder eben nicht. Plattdeutsch habe ich als Antwort gelten lassen, die Diskussion, ob es eine eigenständige Sprache, ein Dialekt oder ein Scheindialekt ist, überlasse ich den Sprachforschern. Und ob Allgäuerisch ein eigener Dialekt ist, wissen die beiden Menschen, die die Antwort gegeben haben, sicher viel besser als ich.

Bei den Spitzenplätzen dieser Runde hätte das alles eh nichts mehr geändert. Mekmelk konnte sich zwar noch etwas näher an Julia schieben, doch die fuhr locker ihren OutInt-Ferrari auf Platz 1.

Herzlichen Glückwunsch für den Sieg des 4. Turniers, Julia! 👸👑✨🎉

Und nun zu dem traurigen Teil — OutInt pausiert erst mal. Es hat mir viel Freude gemacht, aber wir spielen schon seit Anfang Dezember durch. Nicht dass die Auswertungen viel Zeit verschlingen, aber ein wenig immer doch (und bei manchen Fragen sogar noch mehr) und manchmal hat es mir gar nicht in meinen — oft recht spontanen — Tagesplan gepasst. Und außerdem gehen mir langsam die Fragen aus, zu Beginn hatte ich mir eine sehr lange Liste gemacht, die ist nun ziemlich leer.

Darum mal eine kreative Pause für uns alle. Wobei ich auf jeden Fall ein 5. Turnier machen will, ich habe sogar eine vage Idee für ein „OutInt Extreme“. Was ihr aber bis dahin machen könnt — schickt mir per Mail OutInt-Fragen, das muss nicht gleich sein, ihr könnt das auch zwischendurch immer mal machen. Keine Sorge wegen der Fairness im Spiel, aus Erfahrung weiß ich, dass man eigentlich keine Vorteile hat, wenn man die Frage vorher kennt.

Und was ich auf vor habe — ein Treffen der OutInt-Spielerinnen und -Spieler der vergangenen Runden, wie es sich einige von euch ja schon gewünscht haben. Wenn das mal halbwegs entspannt möglich sein wird, also rechnet nicht in den nächsten Wochen damit. Da ich die meisten von euch ja persönlich kenne, könnte ich mir das als sehr lustig vorstellen. 🙂