Treffen um sich nicht zu treffen

Die 50 Mitglieder des Würzburger Stadtrats treffen sich persönlich während einer Corona-Hochinzidenzphase um zu beschließen, sich während einer Corona-Hochinzidenzphase nicht persönlich treffen zu müssen, zumindest nicht alle 50. Wie in der Main-Post zu lesen ist, tagt morgen der Stadtrat im Congress Centrum Würzburg mit prallvoller Tagesordnung. Und eben auch, um die Regelung für den Corona-Notausschuss des Stadtrats analog zum Ferienausschuss zu verlängern, denn die Regelung vom März 2020 und der Verlängerung im Dezember für Zeiten hoher Inzidenz ist vor sechs Woche ausgelaufen.

Während das ganze Land seit über einem Jahr tüftelt, überlegt und streitet, die man möglichst persönlichen Kontakt vermeiden kann, hat der Stadtrat in der Zeit keine andere Möglichkeit als „wir treffen uns alle mal“ gefunden. Tagtäglich werden Entscheidungen über Videokonferenzen, E-Mail, Chats und Telefon getroffen und erst jetzt ist ein Antrag auf dem Tisch, per Video bei einer Stadtratssitzung teilnehmen zu können (ja, klar lag das auch am Bayerischen Landtag und der Änderung der Gemeindeordnung). Und jetzt sollen erst auch die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Nach über einem Jahr! Vielleicht soll darum eine Digitalisierungsgesellschaft, die smart and public GmbH der WVV GmbH gegründet werden. Was immer die genau machen soll.

Und darüber hinaus wurde wohl kein anderer Weg gefunden, über Stadtratssitzungen während hoher Sieben-Tages-Inzidenzen zu entscheiden, während hohe Sieben-Tages-Inzidenzen herrschen. Da hat doch jemand irgendwas nicht richtig durchdacht. So um die 50 Jemands, wie es aussieht.