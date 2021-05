Glashaus wieder auf dem Einkehrzettel

Wie schön, dass auch einer meiner liebsten Biergärten sich in den Reigen der geöffneten Außengastronomien in Würzburg eingereiht hat: das Glashaus am Radweg zwischen Würzburg und Randersacker. Seit Freitag, 21. Mai, hat das Glashaus wieder auf, unter den üblichen Coronabedingungen.

Ich habe die Wiedereröffnung eher zufällig bemerkt, als ich in zauberhafter Begleitung heute beim Pfingstspaziergang vorbeigelaufen bin und an einem Tisch zwei Gäste sitzen sah. Also sind wir auf Kaffee und Kuchen dort eingekehrt, für das übliche große Weinschorle war es mir zu früh. Aber der Sommer geht ja erst los (auch wenn man des dem Wetter gerade nicht immer anmerkt), vielleicht sieht man sich ja mal im Glashaus.

Eine ganze Zeit lang waren nur drei Tische in dem sehr locker bestuhlten Biergarten besetzt, bis ziemlich genau ab 13.45 Uhr entliche Radfahrgruppen dort einflielen und wenig später dann der Regen herunter — aber da waren wir schon wieder daheim.

Das Glashaus steht nun wieder auf meinem Einkehrzettel.