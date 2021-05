🎧 WüPod138 Mozart, Kinder, KI, Impro und Onlineliteratur

Die Inzidienzen sinken weiter, das Leben in der Stadt nimmt wieder Fahrt auf. Dar├╝ber freut sich aktuell vor allem das Mozartfest, aber auch anderen Veranstaltungen. Der Juni in W├╝rzburg verspricht recht interessant zu werden. Premiere ├╝brigens diesmal in der Podcast-Episode: mein erster Einspieler!

Wenn dir der Podcast gef├Ąllt:

Dauer der Episode: 0:24:13

Shownotes