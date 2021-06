Der längste Tag des Jahres und in Würzburg passiert sogar so manches. Ein paar Sachen so live mit vor Ort sein, wie Konzert, Lesung oder Puppenspiel und eine Demo. Oder auch über Videokonferenz, wie Vorträge oder eine Diskussion. Ein hübscher Mix, den ich im Podcast kur vorstelle. Und ich suche ein bis drei Synthesizer-Freunde, die mit mir eine Decke teilen wollen.

