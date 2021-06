🎧 WüPod142 Kalenderkram 26/2021 Nach der Stille

Nach dem schrecklichen Ende der vergangenen Woche in Würzburg jetzt wieder Veranstaltungen, als wäre nichts gewesen? Nein, natürlich war etwas gewesen, was nicht so schnell vergessen wird, vermutlich nie. Ich habe auch überlegt, ob ich in dieser Woche die Kalenderkram-Folge ausfallen lasse. Dann habe ich mich aber doch dagegen entschieden. Vielleicht mag die eine oder der andere von euch ja auf andere Gedanken kommen oder einfach mit dem Leben weiter machen. Angebote sind da, aber nichts muss, wenn ihr nicht in der Stimmung dazu seid. Hört rein, entscheidet selbst.

