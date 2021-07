Strömendes Sommer-Bergwerk

Am Wochenende präsentieren die Studierenden der Gestaltungs-FH ihre Sommersemesterarbeiten. „Bergwerk“ nennt sich die Semesterausstellung, seit die Fakultät hoch aufs Hubland gezogen ist. Und da die angehenden Gestalterinnen und Gestalter ein Semester vor allem auf ihre Bildschirme gestarrt haben, ist es nur fair, wenn wir Interessierten das auch machen. Heißt: Das Bergwerk 2021-2 wird es als Livestream geben, am Freitag ab 12.45 Uhr und am Samstag ab 12 Uhr unter https://bergwerk.fhws.de

Im Quelltext der Seite kann man schon mal die Namen des Bergwerk-Teams lesen (#menu-page .team:after)

Am Freitag gibt es zwar noch zwei Zeitfenster für „eine kleine Open-Air-Präsenzausstellung im Innenhof“, aber zu denen muss man sich anmelden und ich fürchte, da ist einen Tag davor schon ausgebucht. Aber ihr könnt es gerne versuchen.