🎧 WüPod146 Kalenderkram 30/2021 Sara, Rossi, Johnny, Scherben, Bienen, Ukulele

So wie die Impfzahlen langsam sinken, steigt die Zahl der Kulturveranstaltungen in Würzburg in der letzten Woch im Juli. Einen Zusammenhang gibt es nicht, und nur über Letzteres kann ich micht freuen. Zwei Veranstaltungsreihen geben sich in dieser Woche die Klinke in die Hand, dazu gibt es noch ein wenig Bienen und Ukulele.

Shownotes