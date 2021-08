🎧 WüPod148 Pre-WueWW2021 Einstieg, Vorfreude und Aschenbecher

Kein Wind, keine laute Innenstadt, keine billigen Mikrofone, keine Leute, die in Aschenbecher starren konnten Ute Mündlein und mich davon abhalten, die Podcast-Reihe zur diesjährigen Wuerzburg Web Week — 22. bis 29. Oktober 2021 — zu eröffnen. Obwohl es noch gar nicht so viel zu erzählen gibt. Außer ein paar Grundinformationen, viel Vorfreunde, Ralfs unhörbarer Ideenliste und einem kurzen Brainstorming.

Habt schon mal viel Freude an unserer Freude, Konkretes, Neues und Spannenden kommt in den kommenden drei Monaten noch genug.

Dass der Abend nach dem Podcast am DOC ausarten wird in völlig zufällige Begegnungen mit Menschen, die ich lange nicht mehr gesehen habe — unter anderem mit Brotwein-Sylvia und Marco Klüber –, konnte ich da noch nicht wissen. Und dass ich bis in die Socken und Unterhose tropfnass später daheim ankommen werde, auch nicht.

Dauer der Episode: 0:14:37

