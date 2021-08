🎧 WüPod151 Kalenderkram 34/2021 Dunkel & düster

Heute nur eine technisch und inhaltlich sehr improvisierte Podcast-Episode, aus traurigen familiären Gründen. Und Dunkel ist auch das Thema in der kommenden Woche — die Geschichte des düsteren und mysteriösen Teufelgeiger, Dark-Metal-Industrial in Love und Bürger-Wissenschaft in der und für die Nacht.

Trotz keinem WLAN und nur Smartphone klingt die Podcast-Episode gar nicht mal so schlecht. Dank und Kudos an Auphonic.com dafür.

Dauer der Episode: 0:18:07

