🎧 WüPod152 Pre-WueWW2021 #2 Franzis Helferlein und die Einhörner der Straße

Für die Wuerzburg Web Week setzen sich Ute Mündlein und ich doch gerne mal am Samstagmorgen den verwunderten Blicken von Passanten in der Innenstadt aus. Bei Cappuccino und Marocchino plauderten wir vorm Café DOC über die ersten eingetragenen Veranstaltungen der WueWW 2021, personelle Verstärkung für die Web Weeb und die IT, über Fails und Farben und Stellenangebote von Unternehmen. Genießt den Klang der Straße und unsere Heiterkeit in den ersten Minuten des Podcasts.

